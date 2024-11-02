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Дороги и транспорт эксклюзив «Нужно, чтобы ехали прямо»: на Бориса Богаткова уберут секцию светофора с поворотом направо — карта

«Нужно, чтобы ехали прямо»: на Бориса Богаткова уберут секцию светофора с поворотом направо — карта

Это должно убрать напряжение с перекрестка

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17 комментариев

Раньше большой поток машин шел на улицу Пролетарскую, но сейчас ситуация изменилась

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова решили демонтировать отдельную секцию светофора для поворота направо на улицу Пролетарскую и разрешат машинам проезжать прямо. Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность дороги в сторону улицы Кирова.

Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

— Когда стрелку вешали, была в этом необходимость, транспорта много уходило туда. Сейчас транспорт больше уходит в прямом направлении, нужно чтобы не было препятствий. Кроме того, троллейбус, который по Бориса Богаткова ездит, очень часто закрывает правую полосу с собой. У него по ПДД есть право двигаться согласно маршруту. И получается, люди все равно не могут воспользоваться стрелкой и повернуть направо, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

По-прежнему нельзя будет на этом участке поворачивать налево. Показываем, как должны будут ехать машины на карте.

Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда именно вступят в силу изменения.

Вчера стало известно, что в Новосибирске изменят схему движения по полосам на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова.

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Октябрьский район Новосибирска Улица Бориса Богаткова Новосибирск Дорога Светофор Улица Пролетарская
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Комментарии
18
Felix
32 минуты
По-хорошему, все правые стрелки должны гореть постоянно, тогда от них будет толк. Горит стрелка - уступи и проезжай.
пользователь ГЛОНАСС
47 минут
Не ужели дошло??
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