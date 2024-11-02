«Нужно, чтобы ехали прямо»: на Бориса Богаткова уберут секцию светофора с поворотом направо — карта

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова решили демонтировать отдельную секцию светофора для поворота направо на улицу Пролетарскую и разрешат машинам проезжать прямо. Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность дороги в сторону улицы Кирова.
Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
— Когда стрелку вешали, была в этом необходимость, транспорта много уходило туда. Сейчас транспорт больше уходит в прямом направлении, нужно чтобы не было препятствий. Кроме того, троллейбус, который по Бориса Богаткова ездит, очень часто закрывает правую полосу с собой. У него по ПДД есть право двигаться согласно маршруту. И получается, люди все равно не могут воспользоваться стрелкой и повернуть направо, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.
По-прежнему нельзя будет на этом участке поворачивать налево. Показываем, как должны будут ехать машины на карте.
Корреспондент НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда именно вступят в силу изменения.
Вчера стало известно, что в Новосибирске изменят схему движения по полосам на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова.