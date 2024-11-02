«Нужно, чтобы ехали прямо»: на Бориса Богаткова уберут секцию светофора с поворотом направо — карта

— Когда стрелку вешали, была в этом необходимость, транспорта много уходило туда. Сейчас транспорт больше уходит в прямом направлении, нужно чтобы не было препятствий. Кроме того, троллейбус, который по Бориса Богаткова ездит, очень часто закрывает правую полосу с собой. У него по ПДД есть право двигаться согласно маршруту. И получается, люди все равно не могут воспользоваться стрелкой и повернуть направо, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.