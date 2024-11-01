НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 759мм 66%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52

СРОЧНО

Два новых дела на главу Корпорации развития Новосибирской области

Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Подсаживают на ставки
Зимний дайджест моды
Закон о наливайках
«Убийца» Kia Rio
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Дороги и транспорт эксклюзив На перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова изменят схему движения — карта

На перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова изменят схему движения — карта

Теперь водителям, которые едут в сторону Зыряновской, придется ждать

1 826
15 комментариев

Основной трафик с Бориса Богаткова идет на Кирова, поэтому схему решили изменить

В Новосибирске изменят схему движения по полосам на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова.

Теперь с правого ряда улицы Бориса Богаткова машины смогут поворачивать только направо. Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

— Сейчас с правого ряда можно повернуть направо или проехать прямо. И часть водителей, которым нужно ехать прямо, занимают правую полосу, люди не могут выехать на Кирова — а это основное направление трафика. Решено поставить знаки, что с правой полосы можно только направо ехать, а с левой — налево и прямо. Да, будут, возможно, какие-то проблемы у тех, кто хочет проехать прямо в сторону Заряновской. Им придется подождать, пока люди повернут перед ними налево, но это вынужденная мера, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

Как теперь будут двигаться автомобили, можно увидеть на карте. Корреспондент NGS.RU обратилась с запросом в мэрию Новосибирска, когда именно изменят схему движения.

В Новосибирске сделают дополнительный пешеходный переход по пути в сторону ЛДС. Сейчас люди протоптали стихийную дорогу и регулярно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы не идти в обход.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Улица Кирова Улица Бориса Богаткова Мэрия Новосибирска Перекресток Схема движения Октябрьский район Новосибирска
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
23354234523
40 минут
не совсем понятно, каким образом те, кто едет прямо мешает поворачивающим направо?
am851
1 час
Там вообще-то уже много лет такая схема движения... Разве что знаки воткнули... Проснулись...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,52

Инна,48

Кристина,32

Lexa,40

Euforia,25

Женя,33

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление