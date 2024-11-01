На перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова изменят схему движения — карта

— Сейчас с правого ряда можно повернуть направо или проехать прямо. И часть водителей, которым нужно ехать прямо, занимают правую полосу, люди не могут выехать на Кирова — а это основное направление трафика. Решено поставить знаки, что с правой полосы можно только направо ехать, а с левой — налево и прямо. Да, будут, возможно, какие-то проблемы у тех, кто хочет проехать прямо в сторону Заряновской. Им придется подождать, пока люди повернут перед ними налево, но это вынужденная мера, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.