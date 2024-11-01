На перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова изменят схему движения — карта

В Новосибирске изменят схему движения по полосам на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова.
Теперь с правого ряда улицы Бориса Богаткова машины смогут поворачивать только направо. Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
— Сейчас с правого ряда можно повернуть направо или проехать прямо. И часть водителей, которым нужно ехать прямо, занимают правую полосу, люди не могут выехать на Кирова — а это основное направление трафика. Решено поставить знаки, что с правой полосы можно только направо ехать, а с левой — налево и прямо. Да, будут, возможно, какие-то проблемы у тех, кто хочет проехать прямо в сторону Заряновской. Им придется подождать, пока люди повернут перед ними налево, но это вынужденная мера, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.
Как теперь будут двигаться автомобили, можно увидеть на карте. Корреспондент NGS.RU обратилась с запросом в мэрию Новосибирска, когда именно изменят схему движения.
В Новосибирске сделают дополнительный пешеходный переход по пути в сторону ЛДС. Сейчас люди протоптали стихийную дорогу и регулярно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы не идти в обход.