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В мэрии назвали даты завершения ремонта улицы Мира

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Дороги и транспорт «Работы осталось не много»: в мэрии назвали даты завершения ремонта улицы Мира

«Работы осталось не много»: в мэрии назвали даты завершения ремонта улицы Мира

По словам директора управления дорожного строительства, возможно, объект удастся завершить раньше срока

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9 комментариев

В этом году никаких работ на участке больше не планируется

В мэрии Новосибирска объяснили, когда завершится ремонт улицы Мира, а также перечислили фронт предстоящих работ. В этом году на объекте ничего больше делать не будут.

— В следующем году планируется рихтовка трамвайных путей, закрытие их дорожной плиткой полностью, обустройство дорог, обустройство верхнего слоя. По контракту завершение работ запланировано на 1 октября. Работы осталось не так много. Поэтому, думаю, получится выполнить даже пораньше, — отметил директор управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Александр Губин.

Трамваи уже ходят по маршруту в штатном режиме

Он объяснил, что завершить работы в этом году не удалось из-за того, что проект очень масштабный.

— Когда начали делать, столкнулись с тем, что под трамвайными путями щебеночное основание не в очень хорошем состоянии. Было принято решение перекрыть движение трамвая и полностью делать основание. Также рельсы решили закрыть плиткой, а для закрытия плиткой им надо какое-то время на стабилизацию, потому что, если мы сразу закроем плиткой, будет просадка, — объяснил Губин.

В следующем году на месте планируют установку так называемых венских платформ для удобства прохода к на остановкам. Дальше поставят дорожные знаки, сделают разметку, благоустроят территорию.

Улицу могут отремонтировать раньше срока

На ремонтируемом участке трамваи прошли испытания и теперь ходят в штатном режиме. Общая стоимость объекта — 500 миллионов. В этом году освоили порядка 280 миллионов.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы долго жаловались на затянувшиеся работы по улице Мира и безразличное отношение к пешеходам, для которых на остановке «Рабочая» бросили неудобный шаткий настил. В июле 2024 года мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения». В понедельник, 28 октября, там заметили первый трамвай.

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Ремонт Трамвай Улица Мира Мэрия Новосибирск
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Комментарии
10
Гость
18 минут
Медведьева, учи знаки препинания или депортируйся.
Гость
16 минут
там на остановках водятлы в принципе не пропускают пассажиров, выходящих из автобуса практически прямо под колеса машин. подождем когда кого нибудь задавят пока они там будут делать венские остановки. да если че, у нас не вена. и эти венские платвормы зимой будут скользкими и мешать уборке снега + сузят проезжую часть
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