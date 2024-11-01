«Работы осталось не много»: в мэрии назвали даты завершения ремонта улицы Мира

В этом году никаких работ на участке больше не планируется Источник: Андрей Бортко











В мэрии Новосибирска объяснили, когда завершится ремонт улицы Мира, а также перечислили фронт предстоящих работ. В этом году на объекте ничего больше делать не будут.

— В следующем году планируется рихтовка трамвайных путей, закрытие их дорожной плиткой полностью, обустройство дорог, обустройство верхнего слоя. По контракту завершение работ запланировано на 1 октября. Работы осталось не так много. Поэтому, думаю, получится выполнить даже пораньше, — отметил директор управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Александр Губин.

Трамваи уже ходят по маршруту в штатном режиме Источник: Андрей Бортко











Он объяснил, что завершить работы в этом году не удалось из-за того, что проект очень масштабный.

— Когда начали делать, столкнулись с тем, что под трамвайными путями щебеночное основание не в очень хорошем состоянии. Было принято решение перекрыть движение трамвая и полностью делать основание. Также рельсы решили закрыть плиткой, а для закрытия плиткой им надо какое-то время на стабилизацию, потому что, если мы сразу закроем плиткой, будет просадка, — объяснил Губин.

В следующем году на месте планируют установку так называемых венских платформ для удобства прохода к на остановкам. Дальше поставят дорожные знаки, сделают разметку, благоустроят территорию.

Улицу могут отремонтировать раньше срока Источник: Андрей Бортко











На ремонтируемом участке трамваи прошли испытания и теперь ходят в штатном режиме. Общая стоимость объекта — 500 миллионов. В этом году освоили порядка 280 миллионов.