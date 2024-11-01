«Работы осталось не много»: в мэрии назвали даты завершения ремонта улицы Мира

В мэрии Новосибирска объяснили, когда завершится ремонт улицы Мира, а также перечислили фронт предстоящих работ. В этом году на объекте ничего больше делать не будут.
— В следующем году планируется рихтовка трамвайных путей, закрытие их дорожной плиткой полностью, обустройство дорог, обустройство верхнего слоя. По контракту завершение работ запланировано на 1 октября. Работы осталось не так много. Поэтому, думаю, получится выполнить даже пораньше, — отметил директор управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Александр Губин.
Он объяснил, что завершить работы в этом году не удалось из-за того, что проект очень масштабный.
— Когда начали делать, столкнулись с тем, что под трамвайными путями щебеночное основание не в очень хорошем состоянии. Было принято решение перекрыть движение трамвая и полностью делать основание. Также рельсы решили закрыть плиткой, а для закрытия плиткой им надо какое-то время на стабилизацию, потому что, если мы сразу закроем плиткой, будет просадка, — объяснил Губин.
В следующем году на месте планируют установку так называемых венских платформ для удобства прохода к на остановкам. Дальше поставят дорожные знаки, сделают разметку, благоустроят территорию.
На ремонтируемом участке трамваи прошли испытания и теперь ходят в штатном режиме. Общая стоимость объекта — 500 миллионов. В этом году освоили порядка 280 миллионов.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы долго жаловались на затянувшиеся работы по улице Мира и безразличное отношение к пешеходам, для которых на остановке «Рабочая» бросили неудобный шаткий настил. В июле 2024 года мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения». В понедельник, 28 октября, там заметили первый трамвай.