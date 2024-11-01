Новую разметку на месте смертельного ДТП в Новосибирске смыло за день — объяснение мэрии

Все, что осталось от новой разметки Источник: «Типичная ЗАТУЛИНКА | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»











В Новосибирске смыло новую разметку на пешеходном переходе на улице Зорге. Ее нанесли после ДТП, в результате которого погибла 25-летняя женщина.

В мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС рассказали, что больше месяца назад, 29 сентября, разметку в районе дома № 105 на улице Зорге нанес подрядчик ООО «Оплот», но ее смыло. Так как работы выполнили некачественно, их не оплатили.

В ООО «Оплот» подтвердили, что за работы в сентябре мэрия должна была заплатить 40 тысяч рублей, но получить эти деньги в компании уже не рассчитывают. На вопрос, почему разметка сразу же исчезла, в «Оплоте» сослались на погодные условия.

— Из-за погоды, скорее всего, дожди же не прекращались, — сообщил представитель компании. — Вроде бы решили, что раз не заплатили, так и не заплатили. Документы подписывать будем так.

ООО «Оплот» зарегистрировано в апреле 2017 года. Директор, он же учредитель — Сеидов Иса Махир Оглы. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка за 2023 год — 12 миллионов рублей, чистая прибыль 437 тысяч рублей. Организация ООО «Оплот» являлась поставщиком в 2 государственных контрактах на сумму 6 478 276 рублей. Оба контракта подписаны с МКУ «ДЭУ № 4».

Сразу после смертельного ДТП с троллейбусом 28 октября по предписанию ГИБДД разметку нанесли уже работники МКУ «ДЭУ № 4».

На то, что на участке проводят работы в день ДТП, обратили внимание в социальных сетях. 31 октября в группе «Типичная Затулинка Новосибирск» во «ВКонтакте выложили фотографию, на которой видно, что от разметки почти ничего не осталось. В посте говорилось о том, что разметку наполовину смыло к вечеру 28 октября. На следующий день от „зебры“ почти ничего не осталось.

В мэрии Новосибирска объяснили, что 28 октября лил дождь. По ГОСТу при таких погодных условиях работы проводить нельзя. Поэтому в очередной раз разметку обещают нанести, когда установится сухая погода.

— Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки будут выполнены силами МКУ «ДЭУ № 4», — сообщили в мэрии.