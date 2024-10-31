Названа самая популярная станция новосибирского метро — сколько она заработала на поездках

Станции-лидеры в Новосибирске не меняются на протяжении нескольких лет Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В новосибирском метрополитене назвали список станций, через которые прошло больше всего пассажиров с начала года. Подробнее — в публикации.

По данным, которые были предоставлены редакции НГС из метрополитена, по состоянию на 28 октября самыми загруженными станциями остаются «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Площадь Ленина», которые в очередной раз подтвердили свои позиции лидерства.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Проезд в метро в 2024 году стоит 35 рублей

Наибольшее количество пассажиров с начала года прошло через станцию «Площадь Маркса» — колоссальные 11,81 миллиона человек. Таким образом, за неполный год на поездках станция заработала более 400 миллионов.

На втором месте расположилась «Заельцовская», с результатом 7,71 миллиона пассажиров. Третью строчку занимает еще одна популярная станция — «Площадь Ленина», где в 2024 году зарегистрировано 7,44 миллиона поездок.

В метрополитене отметили, что данные о пассажиропотоке за последние два года не претерпели изменений — станции-лидеры остаются прежними.

При этом финансовые затраты метрополитена ежегодно растут. В 2022 году расходы составили 2223,2 миллиона рублей, в 2023 году они увеличились до 2883,0 миллиона рублей. За неполный 2024 год на обслуживание подземки уже было израсходовано 2573,5 миллиона рублей.