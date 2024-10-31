НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

1 м/c,

зап.

 757мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22

СРОЧНО

Правительство купит здание «Ростелекома» за полмиллиарда

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Названа самая популярная станция новосибирского метро — сколько она заработала на поездках

Названа самая популярная станция новосибирского метро — сколько она заработала на поездках

НГС публикует рейтинг станций подземки

1 055
6 комментариев

Станции-лидеры в Новосибирске не меняются на протяжении нескольких лет

В новосибирском метрополитене назвали список станций, через которые прошло больше всего пассажиров с начала года. Подробнее — в публикации.

По данным, которые были предоставлены редакции НГС из метрополитена, по состоянию на 28 октября самыми загруженными станциями остаются «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Площадь Ленина», которые в очередной раз подтвердили свои позиции лидерства.

Проезд в метро в 2024 году стоит 35 рублей

Наибольшее количество пассажиров с начала года прошло через станцию «Площадь Маркса» — колоссальные 11,81 миллиона человек. Таким образом, за неполный год на поездках станция заработала более 400 миллионов.

На втором месте расположилась «Заельцовская», с результатом 7,71 миллиона пассажиров. Третью строчку занимает еще одна популярная станция — «Площадь Ленина», где в 2024 году зарегистрировано 7,44 миллиона поездок.

В метрополитене отметили, что данные о пассажиропотоке за последние два года не претерпели изменений — станции-лидеры остаются прежними.

При этом финансовые затраты метрополитена ежегодно растут. В 2022 году расходы составили 2223,2 миллиона рублей, в 2023 году они увеличились до 2883,0 миллиона рублей. За неполный 2024 год на обслуживание подземки уже было израсходовано 2573,5 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, что станцию метро «Спортивная» не планируют консервировать в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Метро Метрополитен Пассажиры Пассажиропоток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
14 минут
Какая неожиданность! Самые загруженные станции - конечные и центральная. Никогда такого не было! Сколько интересно попилили на подобном глубокомысленном исследовании?
LG>
2 минуты
А что со Спортивной в итоге? Всё? Тема закрыта?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Margarita,43

Наталия,38

Stanislav,38

NadejdaNN,33

Олеся,43

Екатерина ,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление