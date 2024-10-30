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Дороги и транспорт В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки — кто пришел к финишу первым

В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки — кто пришел к финишу первым

Инцидент произошел на Мочищенском шоссе

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2 комментария

Остается неизвестным, были ли в салоне пассажиры

В Новосибирске водители двух троллейбусов устроили гонки на трассе. Кадры «соревнований» опубликовали в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск».

Как отметил автор ролика, видео он снял на Мочищенском шоссе.

— Награда в которой — первым забрать пассажиров с ближайшей остановки. А потом удивляемся, что так много людей попадают под автобусы и троллейбусы, — говорится в посте.

Кто в итоге пришел первым к финишу, остается неизвестным.

Ранее жители микрорайона Башня в Новосибирске пожаловались на ночных гонщиков. По словам местных жителей, проблема с гонщиками напротив площади Маркса наблюдается уже не первый год.

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Комментарии
2
ЛП!
2 минуты
А потом людей сбивают!! Слов нет.
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