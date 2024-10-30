В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки — кто пришел к финишу первым

Остается неизвестным, были ли в салоне пассажиры Источник: «ЧП Инцидент Новосибирск»











В Новосибирске водители двух троллейбусов устроили гонки на трассе. Кадры «соревнований» опубликовали в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск».

Как отметил автор ролика, видео он снял на Мочищенском шоссе.

— Награда в которой — первым забрать пассажиров с ближайшей остановки. А потом удивляемся, что так много людей попадают под автобусы и троллейбусы, — говорится в посте.

Источник: «ЧП Инцидент Новосибирск»

Кто в итоге пришел первым к финишу, остается неизвестным.