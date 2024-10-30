В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки — кто пришел к финишу первым

В Новосибирске водители двух троллейбусов устроили гонки на трассе. Кадры «соревнований» опубликовали в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск».
Как отметил автор ролика, видео он снял на Мочищенском шоссе.
— Награда в которой — первым забрать пассажиров с ближайшей остановки. А потом удивляемся, что так много людей попадают под автобусы и троллейбусы, — говорится в посте.
Кто в итоге пришел первым к финишу, остается неизвестным.
Ранее жители микрорайона Башня в Новосибирске пожаловались на ночных гонщиков. По словам местных жителей, проблема с гонщиками напротив площади Маркса наблюдается уже не первый год.