Все выше и выше: россиян предупредили о резком росте цен на такси к Новому году

Такси некому водить Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Тема цен на такси давно является больной для многих россиян. Не все понимают, из чего складывается стоимость и почему услуги по перевозке пассажиров продолжают дорожать. Постараемся ответить на главные вопросы, а также расскажем, сколько будет стоить прокатиться по городу в ближайшее время.

Только за год услуги такси выросли почти на четверть. По данным Росстата, цена за км пути в сентябре прошлого года стоила 36,22 рубля, а к сентябрю 2024 года выросла до 44,93 рублей (+24%).

Стоит отметить, что конечная стоимость услуги включает в себя еще подача автомобиля, платные опции, например, ожидание. На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду. Тогда может включиться повышающий коэффициент, объяснили в крупнейшем агрегаторе «Яндекс Go».

Цена за км проезда на такси стремительно растет Источник: Мария Романова / Городские порталы

Эксперты не исключают, что текущие цены продолжат расти. По самым скромным оценкам, к Новому году стоимость вырастет на 4%, а при менее благоприятных обстоятельствах — сразу на 20%. При этом есть серьезные риски для самих перевозчиков

— Если такси вдруг подорожает сразу на 20%, агрегаторы потеряют как минимум 10-12% клиентов. Просто не все найдут такие деньги и пересядут на общественный транспорт. Соответственно, это обернется крупными финансовыми потерями и для шоферов, и для агрегатора, чего они допустить, конечно, не могут, — объяснил Антон Шапарин.

Последнее повышение цен на такси произошло 25 октября, однако оно не было большим. Средний чек на поездки через агрегатор «Яндекс Go» вырос на 3—5%. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на отсутствие предпосылок для повышения цен и продолжает работу по их сдерживанию.

На рост стоимости километра пути повлияли сразу несколько факторов:

Китайские автомобили . Как объяснил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков, частота ремонтов выросла, что повлекло за собой дополнительные расходы, поскольку эти машины не приспособлены к российским дорогам и климату. В итоге срок эксплуатации авто сократился с 300 тысяч км до 150 тысяч.

Цены на замену и ремонт авто . Стоимость лизинга автомобилей возросла на 12%. Это означает, что владеть такими машинами стало почти в два раза дороже, чем год назад, когда ставка составляла 15%. Также ежегодно растет стоимость технического обслуживания и деталей. В частности, потому, что ряд производителей ушел из РФ.

Запрет мигрантов . Во многих регионах (Калужской, Липецкой, Новосибирской, Тульской и Челябинской областей, а также Камчатки, Крыма и Якутии) они уже не могут работать в такси. Соответственно, водителей стало меньше, а спрос на услуги остался прежним, приводит слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, «Парламентская газета». В «Яндекс такси» прогнозируют нехватку 130 тысяч водителей.

Правила перевозки . С 1 сентября 2024 года каждый водитель обязан иметь полис ОСГОП. А это не самое дешевое удовольствие. Для этого нужно перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе, например, в Москве — это белый цвет с желтой полосой. При себе у водителей должен быть при себе путевой лист с отметками о медицинском и техническом осмотре. Такси же в основном частные. Осмотры могут позволить себе только таксопарки, которые работают по примеру транспортных депо.