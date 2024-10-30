«7 утра, стоим»: новосибирцы застряли в километровых пробках на левом берегу

На некоторых улицах протяжённость заторов превышает четыре километра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске утром в среду, 30 октября, собрались пробки на левом берегу. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на 7:30 утра.

Затор протяжённостью 1,5 километра образовался на проезде Энергетиков. Пробка также собирается на Станционной, а на Широкой, Ватутина и Станиславского уже сложно проехать. На улице Большой пока самая сложная ситуация — пробка растянулась более чем на четыре километра.

— 7 утра, стоим, — пишет один из пользователей сервиса.

Немалая часть левого берега стоит в пробках ещё до 8 часов утра Источник: 2GIS











Полуторакилометровый затор уже также образовался на Октябрьском мосту. По данным GIS, там произошло ДТП в сторону правого берега. Кроме того, в пробках стоит Большевистская — протяжённость уже превышает три километра.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождём. Температура воздуха в ближайшие часы составит до +2 градусов тепла.