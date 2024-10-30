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Дороги и транспорт «7 утра, стоим»: новосибирцы застряли в километровых пробках на левом берегу

«7 утра, стоим»: новосибирцы застряли в километровых пробках на левом берегу

Заторы образовались на нескольких улицах и Октябрьском мосту

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17 комментариев

На некоторых улицах протяжённость заторов превышает четыре километра

В Новосибирске утром в среду, 30 октября, собрались пробки на левом берегу. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на 7:30 утра.

Затор протяжённостью 1,5 километра образовался на проезде Энергетиков. Пробка также собирается на Станционной, а на Широкой, Ватутина и Станиславского уже сложно проехать. На улице Большой пока самая сложная ситуация — пробка растянулась более чем на четыре километра.

— 7 утра, стоим, — пишет один из пользователей сервиса.

Немалая часть левого берега стоит в пробках ещё до 8 часов утра

Полуторакилометровый затор уже также образовался на Октябрьском мосту. По данным GIS, там произошло ДТП в сторону правого берега. Кроме того, в пробках стоит Большевистская — протяжённость уже превышает три километра.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождём. Температура воздуха в ближайшие часы составит до +2 градусов тепла.

Накануне в Новосибирске прошел снег, а дороги сковали пробки вечером 29 октября.

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Комментарии
17
280261673
22 минуты
Если событие каждый день происходит, то это уже не новость, а обыденность.
Светлана В-ва
9 минут
все те же на манеже.
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