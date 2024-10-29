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Дороги и транспорт эксклюзив Камеры для водителей, новые улицы и трамвай: как в мэрии хотят решить проблему пробок на Южно-Чемском

Камеры для водителей, новые улицы и трамвай: как в мэрии хотят решить проблему пробок на Южно-Чемском

Власти Новосибирска назвали способы ликвидации пробок на Южно-Чемском

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9 комментариев

Жители пожаловались, что стоят в пробках по несколько часов

В мэрии Новосибирска рассказали, по каким причинам на перекрестке Петухова и Советского шоссе собираются пробки и как эту проблему планируют решать. По данным пресс-службы, на заторы влияют водители, которые не соблюдают правила.

Нарушение правил

Водители автомобилей на перекрестке игнорируют дорожные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосам» при движении по Советскому шоссе и совершении левого поворота на Петухова в направлении площади Кирова. Это же нарушение происходит при выезде из Южно-Чемского жилмассива на перекресток Петухова и Советского шоссе.

Помимо этого автомобилисты игнорируют знак 4.1.2 «Движение направо» на пересечении улицы Петухова — Советское шоссе (дублер) в районе ж/д переезда. В этом месте некоторые новосибирцы поворачивают налево, что нарушает ПДД.

По сведениям «Центра организации дорожного движения» на пересечении Советского шоссе и Петухова планируют установить комплекс фотовидеофиксации. В том числе камеры будут следить за нарушением движения по полосам. Эти работы планируют выполнить в четвертом квартале 2024 года.

Центр регулярно проверяет параметры дорожного движения на указанном перекрестке. Сейчас там настроили светофоры так, чтобы был обеспечено пропуск транспорта.

При этом уменьшить пробки с помощью регулировки фаз светофора, как добавили в мэрии, невозможно.

Перспективы развития

В мэрии Новосибирска планируют до 2030 года построить сразу несколько объектов транспортной инфраструктуры на Петухова. Во-первых, это развязка на пересечении Петухова и Советского шоссе.

Также мэрия хочет построить магистральные улицы районного значения по переулку 1-му Бронному, переулку 18-му Бронному и участка вдоль железной дороги до пересечения с улицей Комсомольской. Еще одна улица должна появиться по переулку 1-му Гранатовому.

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В планы мэрии входит и строительство улицы местного значения в жилой застройке на участке от планируемой улицы Федора Горячева вдоль реки Оби до границ города Новосибирска.

В профильном департаменте отметили, что сроки, когда появятся эти улицы, зависят от объемов финансирования различных уровней. Сейчас ресурсов на их строительство нет и сроки могут сильно сдвинуться.

— Одним из мероприятий по увеличению пропускной способности этого направления будет запуск трамвайного сообщения, который позволит вывозить гораздо больший поток людей, чем в настоящее время. Проектирование трамвайного путепровода, пересекающего железную дорогу в сторону ЖК «Матрешкин двор», запланировано в 2025–2026 годах, — рассказали в пресс-службе.

Поезд, перекрывающий дорогу

Перед одним из проблемных участков — на перекрестке Петухова и Советского шоссе — есть ж/д переезд. Он принадлежит ООО «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта» (ООО «ППЖТ»). Как объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска, расписание поезда на этом участке, определяет договор организации с контрагентами.

Мэрия, чтобы уменьшить пробки на Петухова, направила письмо в ООО «ППЖТ». Администрация попросила рассмотреть возможность пускать поезда только с 09-00 до 17-00, а также с 19-00 до 07-00.

Генеральный директор «ППЖТ» Жданов прислал в администрацию ответ, что принимает все возможные меры и старается не закрывать переезд в часы пик.

Как отметили в «ПППЖТ» в ответ на запрос НГС, в часы пик один раз проезжает поезд и ради него закрывают переезд на 5-7 минут. При этом железнодорожный путь не общего пользования на Петухова — это единственная возможность получать грузы для предприятий Советского района.

Как отмечают сами жители Южно-Чемского, часть пробки — это родители, которые возят своих детей с жилмассива в школы и на секции. О том, как стоят в пробках по несколько часов жители рассказали НГС.

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Новосибирск Пробки Мэрия Затор
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Комментарии
10
andrewin2ra
6 минут
ть, у вас тут и рельсы и станция есть - просто организуйте электричку до жд-вокзала! она даже была когда-то, но те времена были давно! с 18го года Травников чешет про городскую электричку - 7 лет почти прошло, и кроме Пригородного простора ничего не сделано. трамвай неплох, но на деле это крайне ненадежный транспорт.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
23 минуты
Лучше бы платный въезд в город сделали.
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