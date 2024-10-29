Бросают маршрутки и лимузины: что делать, если во дворе стоит разбитая машина — инструкция борьбы с «подснежниками»

Во дворах Новосибирска можно найти брошенные машины самых разных марок Источник: читатель НГС











В Новосибирске любое парковочное место становится на вес золота, поэтому брошенные машины вызывают особое раздражение у автомобилистов. В апреле этого года мэрия Новосибирска приняла постановление, как будет бороться с «подснежниками». Но для того чтобы изменилась ситуация во дворе, жителям нужно правильно действовать. Объясняем, что делать с брошенными машинами.

Мешают уборке и проезду

В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отправил глав районов искать «подснежники» — так называют брошенные машины. Зимой они покрываются снегом, и их очень хорошо видно на парковках, весной оттаивают и добавляют головной боли чиновникам и простым жителям.

— Зима не за горами. Много брошенных автомобилей на территории города, и при снегопадах они занимают большую площадь и зачастую несколько парковочных мест сразу. Мешают уборке, проезду техники и гражданам, поэтому на территории районов проведите инвентаризацию, обходы участков вместе с дорожными рабочими, — подчеркнул мэр.

Проблема действительно оказалась для Новосибирска очень актуальна. Редакция НГС получила десятки сообщений с адресами и фотографиями брошенных машин. Данные поступают до сих пор, ежедневно.

В списке — самые разные машины. Чаще всего мелькали Октябрьский, Ленинский, Дзержинский и Центральный районы.

У машины яркий цвет зелени, но такое «растение» жителей не радует Источник: читательница НГС











— На улице Татьяны Снежиной уже 5 лет стоят и занимают парковочные места брошенные машины, — обратилась в редакцию читательница НГС. — Написала в полицию. В ответ тишина. Ждут, когда подростки их разорвут.

В городе бросают даже маршрутки Источник: читательница НГС











Лимузины тоже иногда превращаются в «подснежники» Источник: читатель НГС











— Уже год стоит лимузин на Кропоткина, 118/6. Зимой просто сугроб на полдороги. Этим летом его начали разбирать и разбивать, — объяснил местный житель.

«Не думают об удобстве других»

Машины бросают не только во дворах, но даже на парковках оживленных магистралей Источник: читательница НГС











Проблемой брошенных машин занимаются администрации районов. Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) советует написать письменное заявление.

— Они должны отреагировать в течение двух недель. У нас успешно занимается решением этой проблемы Заельцовский район, — отметил эксперт. — Такая ситуация во всех городах, люди просто бросают машину и не думают об удобстве других. Можно задать вопрос старшему по дому, например, чтобы он занимался решением проблемы с брошенной машиной.

Депутат Антон Тыртышный объяснил, что постановление было принято в апреле и сейчас накопился уже опыт. Согласно документу администрация должна отреагировать на заявление и в течение двух недель собрать комиссию.

— Создается комиссия, которая составляет документ и ищет владельца брошенного автомобиля. Регулярно объявления появляются в разделе «Новости» на сайте мэрии. Но у машины должно быть минимум два критерия из утвержденного в постановлении списка, чтобы была начата работа, — подчеркнул депутат.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











После составления акта у администрации есть пять дней, чтобы разместить информацию на сайте мэрии, а также оставить уведомление на самой машине. Данные также передаются в ГИБДД, если у машины есть номер и VIN-номер на панели.

Владельцу дают 10 дней для того, чтобы он убрал свою машину — куда именно, в постановлении не прописано.

— Администрация должна дождаться ответа от ГИБДД, если есть номер машины, и тогда уже может действовать. Составляется акт, и машину увозят на стоянку. Всё это за счет города делается, — объяснил Антон Тыртышный. — У меня было около 20 заявлений по брошенным машинам, которые отработали.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Если ответа и действий от администрации района нет, то с жалобой на бездействие можно обратиться в прокуратуру Новосибирской области.

Как вернуть машину

Машину можно забрать со стоянки, если доказать право собственности на нее. Для этого нужно написать заявление в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. К документу нужно приложить ПТС — паспорт транспортного средства, подтверждающий право собственности. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней после регистрации.

— Мэрия может потребовать возместить расходы, но такие детали в постановлении не прописаны, — отметил депутат.

Автомобиль будут держать на стоянке три месяца. Затем администрация от имени мэрии Новосибирска обращается в суд с требованием признать право муниципальной собственности на машину.