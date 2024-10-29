Бросают маршрутки и лимузины: что делать, если во дворе стоит разбитая машина — инструкция борьбы с «подснежниками»

В Новосибирске любое парковочное место становится на вес золота, поэтому брошенные машины вызывают особое раздражение у автомобилистов. В апреле этого года мэрия Новосибирска приняла постановление, как будет бороться с «подснежниками». Но для того чтобы изменилась ситуация во дворе, жителям нужно правильно действовать. Объясняем, что делать с брошенными машинами.
Мешают уборке и проезду
В конце сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отправил глав районов искать «подснежники» — так называют брошенные машины. Зимой они покрываются снегом, и их очень хорошо видно на парковках, весной оттаивают и добавляют головной боли чиновникам и простым жителям.
— Зима не за горами. Много брошенных автомобилей на территории города, и при снегопадах они занимают большую площадь и зачастую несколько парковочных мест сразу. Мешают уборке, проезду техники и гражданам, поэтому на территории районов проведите инвентаризацию, обходы участков вместе с дорожными рабочими, — подчеркнул мэр.
Проблема действительно оказалась для Новосибирска очень актуальна. Редакция НГС получила десятки сообщений с адресами и фотографиями брошенных машин. Данные поступают до сих пор, ежедневно.
В списке — самые разные машины. Чаще всего мелькали Октябрьский, Ленинский, Дзержинский и Центральный районы.
— На улице Татьяны Снежиной уже 5 лет стоят и занимают парковочные места брошенные машины, — обратилась в редакцию читательница НГС. — Написала в полицию. В ответ тишина. Ждут, когда подростки их разорвут.
— Уже год стоит лимузин на Кропоткина, 118/6. Зимой просто сугроб на полдороги. Этим летом его начали разбирать и разбивать, — объяснил местный житель.
«Не думают об удобстве других»
Проблемой брошенных машин занимаются администрации районов. Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) советует написать письменное заявление.
— Они должны отреагировать в течение двух недель. У нас успешно занимается решением этой проблемы Заельцовский район, — отметил эксперт. — Такая ситуация во всех городах, люди просто бросают машину и не думают об удобстве других. Можно задать вопрос старшему по дому, например, чтобы он занимался решением проблемы с брошенной машиной.
Депутат Антон Тыртышный объяснил, что постановление было принято в апреле и сейчас накопился уже опыт. Согласно документу администрация должна отреагировать на заявление и в течение двух недель собрать комиссию.
— Создается комиссия, которая составляет документ и ищет владельца брошенного автомобиля. Регулярно объявления появляются в разделе «Новости» на сайте мэрии. Но у машины должно быть минимум два критерия из утвержденного в постановлении списка, чтобы была начата работа, — подчеркнул депутат.
После составления акта у администрации есть пять дней, чтобы разместить информацию на сайте мэрии, а также оставить уведомление на самой машине. Данные также передаются в ГИБДД, если у машины есть номер и VIN-номер на панели.
Владельцу дают 10 дней для того, чтобы он убрал свою машину — куда именно, в постановлении не прописано.
— Администрация должна дождаться ответа от ГИБДД, если есть номер машины, и тогда уже может действовать. Составляется акт, и машину увозят на стоянку. Всё это за счет города делается, — объяснил Антон Тыртышный. — У меня было около 20 заявлений по брошенным машинам, которые отработали.
Если ответа и действий от администрации района нет, то с жалобой на бездействие можно обратиться в прокуратуру Новосибирской области.
Как вернуть машину
Машину можно забрать со стоянки, если доказать право собственности на нее. Для этого нужно написать заявление в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. К документу нужно приложить ПТС — паспорт транспортного средства, подтверждающий право собственности. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней после регистрации.
— Мэрия может потребовать возместить расходы, но такие детали в постановлении не прописаны, — отметил депутат.
Автомобиль будут держать на стоянке три месяца. Затем администрация от имени мэрии Новосибирска обращается в суд с требованием признать право муниципальной собственности на машину.
Недавно на правом берегу Новосибирска на парковке вдоль школы увидели брошенный внедорожник. Автомобиль, по словам читателя НГС, находится на одном месте уже два года.