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Дороги и транспорт Контракт на 20 миллионов: какие работы выполнит подрядчик на Димитровском мосту

Контракт на 20 миллионов: какие работы выполнит подрядчик на Димитровском мосту

Новый подрядчик закончил первый этап работ на Димитровском мосту в Новосибирске

1 013
9 комментариев

Нового подрядчика запустили на объект, чтобы восстановить движение по всем полосам к зиме

Мэрия Новосибирска ответила, какие работы выполнит новый подрядчик на Димитровском мосту. С ним заключили контракт на 20 миллионов рублей.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, МКУ «Гормост» заключил контракт с компанией «Дорсиб плюс» 16 октября. Подрядчик, по условиям договора, должен выполнить работы по восстановлению проезда по Димитровскому мосту.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Дорсиб плюс» владеет ООО «Автодорремонт Техно» (99%) и Илья Никитин (1%). Конечный владелец — Илья Никитин. На конец 2023 года выручка организации составляет 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 274,3 миллиона рублей.

Стоимость работа по контракту составила 20,6 миллиона рублей. Работы на мосту подрядчик должен выполнить в два этапа. Первый этап — обустройство асфальтобетонного покрытия, «Дорсиб плюс» уже это сделал.

— Второй этап до 30 апреля следующего года — фрезерование асфальтобетонного покрытия и демонтаж защитного и подготовительного слоя бетона, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Как писал НГС, «Дорсиб плюс» специализируется на господрядах, за всё время компания заключила 200 контрактов на 15,9 миллиарда рублей. Ранее организацией владел Иван Дингес и его сын Евгений. До 2009 года партнером Дингесов по бизнесу был Владислав Крючков, застройщик, который сейчас находится в федеральном розыске.

Например, «Дорсиб плюс» ремонтировал улицу Блюхера на пересечении с Ватутина. Тогда рабочие укладывали асфальт в слякоть, одна из прохожих сняла на видео, а сотрудник попытался отобрать у нее телефон. Позже новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.

Всё о ремонте Димитровского моста читайте в нашем сюжете.

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Димитровский мост Подрядчик Асфальт Ремонт
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Комментарии
9
иккенхисацу
1 час
Одно ворьё на подрядах
эника
48 минут
дяденьки там вдоль димитровского 2 дороги выезды от гиганта и домоцентра, там кажется вражескими ракетами кто то отбомбился, там уже не ямы, там порталы, открытые колодцы и всем чхать, к кому обратиться?
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