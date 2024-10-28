Контракт на 20 миллионов: какие работы выполнит подрядчик на Димитровском мосту

Нового подрядчика запустили на объект, чтобы восстановить движение по всем полосам к зиме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска ответила, какие работы выполнит новый подрядчик на Димитровском мосту. С ним заключили контракт на 20 миллионов рублей.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, МКУ «Гормост» заключил контракт с компанией «Дорсиб плюс» 16 октября. Подрядчик, по условиям договора, должен выполнить работы по восстановлению проезда по Димитровскому мосту.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Дорсиб плюс» владеет ООО «Автодорремонт Техно» (99%) и Илья Никитин (1%). Конечный владелец — Илья Никитин. На конец 2023 года выручка организации составляет 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 274,3 миллиона рублей.

Стоимость работа по контракту составила 20,6 миллиона рублей. Работы на мосту подрядчик должен выполнить в два этапа. Первый этап — обустройство асфальтобетонного покрытия, «Дорсиб плюс» уже это сделал.

— Второй этап до 30 апреля следующего года — фрезерование асфальтобетонного покрытия и демонтаж защитного и подготовительного слоя бетона, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Как писал НГС, «Дорсиб плюс» специализируется на господрядах, за всё время компания заключила 200 контрактов на 15,9 миллиарда рублей. Ранее организацией владел Иван Дингес и его сын Евгений. До 2009 года партнером Дингесов по бизнесу был Владислав Крючков, застройщик, который сейчас находится в федеральном розыске.

Например, «Дорсиб плюс» ремонтировал улицу Блюхера на пересечении с Ватутина. Тогда рабочие укладывали асфальт в слякоть, одна из прохожих сняла на видео, а сотрудник попытался отобрать у нее телефон. Позже новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.