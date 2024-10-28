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Дороги и транспорт Сотни нарушителей: ГАИ эвакуировала больше 400 машин от здания Госбанка в Новосибирске

Сотни нарушителей: ГАИ эвакуировала больше 400 машин от здания Госбанка в Новосибирске

Водители получили штрафы за неправильную парковку

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20 комментариев

На протяжении долгого времени возле здания незаконно парковались машины

С начала 2024 года сотрудники ГАИ эвакуировали от здания Сибирского главного управления ЦБ более 400 автомобилей, которые там парковали владельцы. Об этом НГС рассказали в пресс-службе областного МВД.

В ведомстве сообщили, что всего за 2024 больше 450 водителей получили постановления об административных правонарушениях за нарушения правил остановки (стоянки).

— Помещено более 400 транспортных средств на специализированную стоянку, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На протяжении длительного времени у здания Госбанка собиралась стихийная парковка, где автомобили занимали большую часть тротуара и мешали пешеходам. В октябре власти приняли меры по решению этой проблемы, установив знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона».

На протяжении некоторого времени эти знаки практически не пугали водителей, но сейчас, по наблюдениям корреспондента НГС, машины возле здания больше не паркуются.

Власти планируют перекрыть стихийную парковку у Госбанка, но найти подрядчика пока не удалось.

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Новосибирск Парковка Автомобили ГАИ Незаконная парковка
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Комментарии
20
Bream
56 минут
сегодня 302 день года. берем для простоты 450 авто на 300 дней. полтора авто в день. вот это производительность. ниже плинтуса
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
45 минут
банкиры в России, беднота...на транваях и на метро, на работу ездят...а машины это боагатеев клиентов, приехавших за кредитами и ипотеками на 40 лет под незначительные 25%..
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