Такая ситуация — редкость: журналисты НГС поехали с утра на Южно-Чемской в поисках пробок — но их не оказалось

Это максимально большой затор, который был на Петухова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утро понедельника, 28 октября, журналисты НГС встретили на Южно-Чемском жилмассиве. На прошлой неделе нас завалили жалобами жители местных ЖК. Люди рассказывали, что тяжелая дорожная ситуация ухудшилась из-за ремонта на площади Кирова. Нам рассказали, что с сентября жители выбираются из жилмассива, перебираясь из пробки в пробку и на дорогу уходят часы.

Ситуация на жилмассиве по картам «2ГИС» ранее выглядела печально. Сначала жители не могли выехать из своих ЖК, потом вставали в пробку на Петухова, потом на площади Кирова или на Винаповском мосту. За утро в приложении появлялись десятки сообщений от пользователей с жалобами. И так продолжалось несколько недель.

Общественный транспорт по утрам ходит часто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как нам рассказали читатели, ситуация обострилась в сентябре. Тогда к пробке присоединились мамы, которые развозят школьников, а также в город вернулись дачники. Многие настаивали, что проблему может решить появление новой школы, а также детского сада. НГС сегодня утром, 28 октября посмотрел, как жители Южно-Чемского ездят по утрам.

Жителей на остановках бывает много Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С одной стороны утром местные уезжают через Северо-Чемской жилмассив. Наш путь начался с остановки ЖК «Семейный квартал», которая как раз находится на выезде из жилмассива. В 7 утра машин там немного, но маршрутки и троллейбусы едут переполненными. Как рассказывает местная жительница Раиса, которая провожала на маршрутку подругу, этот проезд более свободный, чем проезд через улицу Петухова.

Жители считают, что с открытием новой школы ситуация с пробками улучшится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Через «Матрешки» всегда пробка. Мы туда стараемся не ходить. Больше по Северо-Чемскому ездим. Но и тут пробки. Если с вокзала едешь, на метро до Маркса, а потом сразу в пробку в обратном направлении.

Как вспоминает Раиса, однажды она с дочерью ехала по пробкам полтора часа. А без пробок этот же путь занимает чуть больше 20 минут. Одна из причин заторов, по мнению местной жительницы, плохие дороги и частые аварии.

— Вот если бы мост построили, то может у нас тут бы маленько разгрузили, — добавляет Раиса.

Иногда местным приходится стоять в трех-четырех разных пробках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мы двигаемся в сторону Петухова. По дороге через «Просторный» и «Матрешкин двор» пробки нам не встречаются. Детей ведут в школу, общественный транспорт ездит часто, и всем пассажирам хватает мест в транспорте. Но как объясняет Юлия, которая постоянно выезжает с «Матрешкиного двора», такая ситуация — редкость.

— В субботу и воскресенье быстро на работу доезжаю, за полчаса примерно. А в будние иногда по полтора часа. Однажды, 2 сентября, на три с половиной часа опоздала, — считает Юлия.

Одна из больших проблем на Петухова, как говорят местные, — это перекресток с Советским шоссе. Но сегодня он оказался пустым. Машины были в заторе около 20–40 минут, и, пока мы добрались до самого перекрестка, пробка рассосалась. В приложении «2ГИС» около 7:30 появилась пара сообщений от пользователей, но с обычной волной жалоб это не сравнится.

Такая же ситуация оказалась на Винаповском мосту и на площади Кирова. На последней уже закончили ремонт, даже минимальных заторов к 7:50 не было.

Корреспондент НГС на прошлой неделе направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о проблеме с пробками. На момент публикации ответа не было.