«Решение приняли ночью»: жители новосибирского села заблокировали дорогу десяткам грузовиков — что им удалось добиться

В селе Медведское Черепановского района закрыли проезд для большегрузов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в ТУАД Новосибирской области. Вчера десятки КАМАЗов оказались заблокированы на сельской дороге из-за недовольства местных жителей.
— Жители перекрыли трассу, не пропускают большегрузы к щебенке. Вот такая колонна стоит, — объяснил читатель НГС. — Эти большие машины всю дорогу раздавили, поэтому местные жители никого не пускают. Щебенку на «Богатырь» возят, разрез. Там что-то строят.
— Сегодня ночью принято решение о закрытии проезда по дороге большегрузного транспорта. На участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия. В рамках проведенного совещания с ООО «Разрез Богатырь» проработан вопрос о восстановлении дороги силами «Разрез Богатырь». Соответствующий протокол подписан, — ответили на запрос редакции НГС в ТУАД НСО.
В августе НГС рассказывал, что разрез «Богатырь» расположен на территории Искитимского и Черепановского районов. ООО «Разрез Богатырь» — дочка горнодобывающей компании «Коулстар».
Сейчас сведения об учредителях этой компании в «Контур.Фокусе» отсутствуют, но ранее в нем значились бывший вице-президент «Роснефти» и владелец АО «Нефтегазхолдинг» Эдуард Худайнатов, а также Борис Варшавский — бывший министр природы Хакасии и Александр Бородаев — экс-владелец «Руда Хакасии». «Коулстар», по итогам 2021 года, получил 155 миллионов рублей выручки и 12 миллиардов рублей прибыли.