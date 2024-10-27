«Решение приняли ночью»: жители новосибирского села заблокировали дорогу десяткам грузовиков — что им удалось добиться

КАМАЗы не пускали через село Источник: читатель НГС Владимир











В селе Медведское Черепановского района закрыли проезд для большегрузов. Об этом корреспонденту НГС сообщили в ТУАД Новосибирской области. Вчера десятки КАМАЗов оказались заблокированы на сельской дороге из-за недовольства местных жителей.

— Жители перекрыли трассу, не пропускают большегрузы к щебенке. Вот такая колонна стоит, — объяснил читатель НГС. — Эти большие машины всю дорогу раздавили, поэтому местные жители никого не пускают. Щебенку на «Богатырь» возят, разрез. Там что-то строят.

На дороге оказались десятки грузовиков Источник: читатель НГС Владимир

— Сегодня ночью принято решение о закрытии проезда по дороге большегрузного транспорта. На участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия. В рамках проведенного совещания с ООО «Разрез Богатырь» проработан вопрос о восстановлении дороги силами «Разрез Богатырь». Соответствующий протокол подписан, — ответили на запрос редакции НГС в ТУАД НСО.

В августе НГС рассказывал, что разрез «Богатырь» расположен на территории Искитимского и Черепановского районов. ООО «Разрез Богатырь» — дочка горнодобывающей компании «Коулстар».