«Они тут живут, спят и едят в кабине»: в Новосибирске придумали, как убрать фуры с парковок и дорог «Матрешкиного двора»

Жителей такая ситуация на дороге не устраивала Источник: Подслушано | Матрешкин двор / Vk.com











В Новосибирске введут запрет на парковку грузовиков на улице Петухова в районе «Матрешкиного двора». Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Фотографии грузовиков, а также жалобы неоднократно были опубликованы в группе «Подслушано | Матрешкин двор» во «ВКонтакте».

— Они тут живут, и спят, и едят в кабине, — написала одна из пользовательниц группы еще летом.

Теперь на проблемном участке будут введены ограничения.

— По улице Петухова в районе «Матрешкиного двора» полоса полностью забита и закрыта из-за фур, которые круглый год там паркуются. Они меняются, иногда бросают свои тягачи. Рабочая группа приняла решение о запрете парковки для грузовых транспортных средств. Легковые автомобили смогут парковаться, — объяснил Вячеслав Ашурков регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Да, жители говорили, что водители там в фурах живут и чинятся. Улицу как гараж используют.