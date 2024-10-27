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Дороги и транспорт эксклюзив «Они тут живут, спят и едят в кабине»: в Новосибирске придумали, как убрать фуры с парковок и дорог «Матрешкиного двора»

«Они тут живут, спят и едят в кабине»: в Новосибирске придумали, как убрать фуры с парковок и дорог «Матрешкиного двора»

На участках установят специальные знаки

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37 комментариев

Жителей такая ситуация на дороге не устраивала

В Новосибирске введут запрет на парковку грузовиков на улице Петухова в районе «Матрешкиного двора». Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту NGS.RU сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Фотографии грузовиков, а также жалобы неоднократно были опубликованы в группе «Подслушано | Матрешкин двор» во «ВКонтакте».

— Они тут живут, и спят, и едят в кабине, — написала одна из пользовательниц группы еще летом.

Теперь на проблемном участке будут введены ограничения.

— По улице Петухова в районе «Матрешкиного двора» полоса полностью забита и закрыта из-за фур, которые круглый год там паркуются. Они меняются, иногда бросают свои тягачи. Рабочая группа приняла решение о запрете парковки для грузовых транспортных средств. Легковые автомобили смогут парковаться, — объяснил Вячеслав Ашурков регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Да, жители говорили, что водители там в фурах живут и чинятся. Улицу как гараж используют.

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Сегодня стало известно, что в Новосибирске на дороге по улице Георгия Колонды снимут ограничения скорости в 40 км/ч.

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Комментарии
37
Кендурь
58 минут
Поржал, спасибо. Водятлы фур сразу же всё поймут и начнут соблюдать закон, ага ))) У нас вон на "Саде Дзержинского" постоянно стоянка фур, в сторону "Золотой горки", вечно полуприцепы бросают свои; возле 169й школы, прям возле забора, вообще "автомастерская под открытым небом" у них, вечно всё маслом и солярой залито, не считая мусора всякого - и всем плевать. А тут знаки расставят - и сразу же порядок будет. Блин, как уже задолбали все эти ИБД от властей!!!
отец Кабани
1 час
Да ладно. Вы шутите. Когда водители фур обращали внимание на запрещающие знаки? Вы фуры на штрафстоянку на эвакуаторах повезёте?
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