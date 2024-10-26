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Дороги и транспорт В Новосибирске на общественный транспорт потратили почти три миллиарда рублей — на что пошли эти деньги

В Новосибирске на общественный транспорт потратили почти три миллиарда рублей — на что пошли эти деньги

Сейчас власти проводят экономическую экспертизу, результатом которой может стать повышение стоимости проезда

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23 комментария

Общественный транспорт — одна из самых больных тем у новосибирцев

С начала 2024 года на общественный транспорт в Новосибирске власти потратили почти три миллиарда рублей. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, за первые девять месяцев этого года из бюджета на общественный транспорт было потрачено 2,92 миллиарда рублей.

В эту сумму, как заявляют власти, входят затраты на обслуживание льготников, приобретение и обновление транспортных средств, а также на модернизацию трамвайного парка. Помимо этого, деньги потратили на ремонт трамвайных путей и организацию регулярных маршрутов для пассажиров.

В прошлом году за общественный транспорт из бюджета потратили 3,33 миллиарда рублей. Список расходов, по заявлению мэрии, тот же самый: модернизация трамвайных вагонов, ремонт трамвайных путей, приобретение транспорта, обслуживание льготников, осуществление пассажирских перевозок.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске заговорили об очередном повышении цен на проезд — эти предложения властям направили перевозчики. Решение пока не приняли — проводится экономическая экспертиза документов.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Общественный транспорт Расходы Деньги
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Комментарии
23
ruterist
40 минут
где деньги Лебовски?
Илья.
15 минут
3 ярда успешно распилено (ой освоено), теперь пора ещё раз с народа выдавить денег.
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