В Новосибирске на общественный транспорт потратили почти три миллиарда рублей — на что пошли эти деньги

Общественный транспорт — одна из самых больных тем у новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С начала 2024 года на общественный транспорт в Новосибирске власти потратили почти три миллиарда рублей. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, за первые девять месяцев этого года из бюджета на общественный транспорт было потрачено 2,92 миллиарда рублей.

В эту сумму, как заявляют власти, входят затраты на обслуживание льготников, приобретение и обновление транспортных средств, а также на модернизацию трамвайного парка. Помимо этого, деньги потратили на ремонт трамвайных путей и организацию регулярных маршрутов для пассажиров.

В прошлом году за общественный транспорт из бюджета потратили 3,33 миллиарда рублей. Список расходов, по заявлению мэрии, тот же самый: модернизация трамвайных вагонов, ремонт трамвайных путей, приобретение транспорта, обслуживание льготников, осуществление пассажирских перевозок.