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Дороги и транспорт «Проводится обкатка»: в Новосибирске троллейбусы №22 начнут ездить на Плющиху с 1 ноября

«Проводится обкатка»: в Новосибирске троллейбусы №22 начнут ездить на Плющиху с 1 ноября

Конечной остановкой теперь будет «Цветущая Плющиха»

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7 комментариев

На маршруте будут работать 22 троллейбуса

Троллейбусы №22 изменят схему движения с 1 ноября. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.

— С 1 ноября предусмотрено изменение схемы троллейбусного маршрута №22 «Ул. Лазурная — Ул. Учительская» с продлением до конечного остановочного пункта «Цветущая Плющиха» и увеличением количества подвижного состава с 17 до 22 единиц, — объяснили в муниципалитете.

На данный момент водители проходят стажировку. Кроме того, проводится «обкатка нового маршрута без осуществления посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах».

В начале октября НГС писал, что длина нового маршрута составит 31,3 километра. Первый рейс назначен на 5:20 утра и будет функционировать до 22:55.

22 октября жители Плющихи заметили троллейбус №22 на остановке Виталия Потылицына. Он был без пассажиров — проводилась обкатка.

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Новосибирск Плющиха Троллейбусы Общественный транспорт
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Комментарии
7
Гость
55 минут
А вдруг в пробке с Цветущей Плющихи Разрядится вагон?
Гость
1 час
водители автобусов 95, 98, 96 не одобрят бггггггг ахахахахахах
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