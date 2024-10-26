«Проводится обкатка»: в Новосибирске троллейбусы №22 начнут ездить на Плющиху с 1 ноября

Троллейбусы №22 изменят схему движения с 1 ноября. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.
— С 1 ноября предусмотрено изменение схемы троллейбусного маршрута №22 «Ул. Лазурная — Ул. Учительская» с продлением до конечного остановочного пункта «Цветущая Плющиха» и увеличением количества подвижного состава с 17 до 22 единиц, — объяснили в муниципалитете.
На данный момент водители проходят стажировку. Кроме того, проводится «обкатка нового маршрута без осуществления посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах».
В начале октября НГС писал, что длина нового маршрута составит 31,3 километра. Первый рейс назначен на 5:20 утра и будет функционировать до 22:55.
22 октября жители Плющихи заметили троллейбус №22 на остановке Виталия Потылицына. Он был без пассажиров — проводилась обкатка.