Более 80 новосибирцев получили штраф за выезд на встречку на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

Проезд возможен только в одну сторону Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске с 1 сентября по 23 октября зарегистрировали 83 административных правонарушения на улице Добролюбова, где сузили дорогу в сторону улицы Зыряновской. На участке установили бетонные блоки, из-за чего проезд возможен по одной полосе в сторону Большевистской.

— В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, — пояснили в ГАИ.

Как отметили в ГАИ, наряд ДПС регулярно дежурит по этому адресу.

Ранее местные жители сообщили, что, несмотря на перекрытие и дорожные знаки, запрещающие проезд, некоторые особо наглые водители едут по встречной полосе, из-за чего создают опасную ситуацию. Ситуация на участке продолжается уже больше месяца.