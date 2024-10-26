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Дороги и транспорт Более 80 новосибирцев получили штраф за выезд на встречку на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

Более 80 новосибирцев получили штраф за выезд на встречку на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

Работы на участке продлятся год

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5 комментариев

Проезд возможен только в одну сторону

В Новосибирске с 1 сентября по 23 октября зарегистрировали 83 административных правонарушения на улице Добролюбова, где сузили дорогу в сторону улицы Зыряновской. На участке установили бетонные блоки, из-за чего проезд возможен по одной полосе в сторону Большевистской.

— В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, — пояснили в ГАИ.

Как отметили в ГАИ, наряд ДПС регулярно дежурит по этому адресу.

Ранее местные жители сообщили, что, несмотря на перекрытие и дорожные знаки, запрещающие проезд, некоторые особо наглые водители едут по встречной полосе, из-за чего создают опасную ситуацию. Ситуация на участке продолжается уже больше месяца.

Ремонт на участке начали в середине сентября. В этом году подрядчик ООО «Архитектура» должен уложить новый асфальт на одной из полос, заменить там перильное и барьерное ограждения, а также выполнить ремонт тротуара. Все работы должны закончить до октября 2025 года.

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Комментарии
5
Гость
25 минут
к безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения, просто поборы
Гость
15 минут
мэрия нарушает, ЮЛ нарушают и мы - фл нарушаем
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