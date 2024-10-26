«Смотри, как я умею!»: лихой разворот Toyota едва не довел до инфаркта весь поток — смотрим на странный и жуткий маневр

Уже совершив первое столкновение, Toyota свернула на встречку Источник: «АСТ-54» / vk.com











Новосибирские улицы — идеальное место, чтобы вдохновляться на создание игры-автосимулятора, снимать боевики с эффектными, но плохо мотивированными погонями и удивляться, о чем думал тот или иной участник трафика, когда устроил аварию. Яркий пример произошел в среду в самом центре города. Водитель Toyota Corolla пытался совершить разворот, но что-то пошло не так, и он сначала устроил аварию, а потом своими странными маневрами наверняка заставил поседеть половину встречной полосы. НГС вместе с экспертом посмотрел видео и попытался понять, что это вообще было.

Среда, 23 октября 2024 года, перекресток Достоевского и Мичурина. Поток движется не быстро, так что у зрителя есть все возможности рассмотреть странную аварию в деталях. Водитель Toyota Corolla смело идет на разворот, цепляет аккуратно ехавший в своей полосе кроссовер Mitsubishi Outlander, но вместо того, чтобы затормозить, уходит в очень странный пируэт.

Выдержке автора видео можно только позавидовать: стремительная Toyota закладывает новый смелый вираж, кажется, метя точно в его капот. Но водитель не произносит ни слова, и в салоне авто звучит только музыка. На улице светло, асфальт — сухой, и никакими внешними факторами странную синусоиду, которую выписывает седан, не объяснить. В последний момент человеку за рулем Toyota удается выкрутить руль и уйти от нового столкновения, после чего он эффектно выезжает из кадра. Правда, как уточнил владелец регистратора, публикуz запись в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте», с места ДТП он не уехал, просто остановился вне зоны действия регистратора.

Источник: «АСТ-54» / vk.com

Лихой маневр закономерно привлек внимание подписчиков автомобильного паблика, которые высоко оценили класс вождения владельца Toyota.

— Я, пятилетним сидя у отца на коленях, и то лучше с рулем справлялся. Это надо прямо умудриться, чтобы такие фертикулясы выписывать, — восхитился Александр П. (орфография автора сохранена. — Прим.ред.).

— Редкостный водила, полетел дальше, а про тормоз забыл, наверно, — оценил мастерство шофера Павел Р. — Где права покупал, не рассказали.

— Там же нет знаков «Движение по полосам». Разворот и поворот с путей делать надо, — констатировала очевидный факт Анна Ш.

— «Смотри, как я умею», — процитировал старый анекдот Сергей Я.

Часть подписчиков не отказала себе в удовольствии устроить гендерный спор и порассуждать, мужчинам или женщинам более свойственно такое неосторожное поведение за рулем.

Чтобы понять, что стало причиной странных маневров на перекрестке, НГС посмотрел запись регистратора вместе с руководителем Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславом Ашурковым. Само происшествие у него вопросов закономерно не вызвало.

— Все достаточно просто: водитель не предоставил преимущества [при проезде перекрестка], совершил столкновение, — кратко описал ситуацию Вячеслав Ашурков.

Если бы маневр заметили автоинспекторы, наверняка оштрафовали бы лихача на Toyota, в соответствии со статьей 12.13 КоАП РФ на 1 тысячу рублей.

Куда сложнее понять, что заставило водителя выписывать странные фигуры на дороге.

— Он крутил рулем, избегая аварии, — заметил Вячеслав Ашурков. — Большинство водителей, полагаю, просто бы ударило по тормозам, раз такое случилось, и остались бы на месте. Но никто не может предположить, как именно поведет себя в такой ситуации.

Ранее НГС писал о том, как «учитель» гнал малолитражку до самого двора, чтобы объяснить ее хозяину, как надо водить. Оказалось, что он сам плохо знаком с ПДД.