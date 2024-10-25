Камеру поставят на проблемном перекрестке улиц Колонды и Окружной — за что она будет штрафовать

Когда именно появится камера, пока неизвестно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Систему фотовидеофиксации установят на перекрестке улиц Георгия Колонды и Окружной в Новосибирске. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) со ссылкой на ответ ЦОДД.

Эксперт запрашивал в центре информацию, так как на перекресток регулярно жаловались водители. Со стороны улицы Георгия Колонды в сторону Окружной две полосы. С левой автомобилисты должны поворачивать налево, а с правой, соответственно, направо. Но водители слишком часто игнорировали знаки и поворачивали с двух сторон направо, чем провоцировали аварийно опасные ситуации и, конечно, вызывали недовольство у других участников движения.

— Это многострадальная улица, на которую жаловались те водители, что ехали по улице Окружной. Теперь будет камера на перекрестке фиксировать стандартный набор нарушений — неправильное движение по полосам, непристегнутый ремень, использование телефона, — перечислил Вячеслав Ашурков.

На схеме указано, как должны ехать водители. Это будет контролировать камера Источник: НГС

Корреспондент НГС обратилась с запросом в ЦОДД с просьбой уточнить сроки установки камеры.