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Дороги и транспорт эксклюзив Камеру поставят на проблемном перекрестке улиц Колонды и Окружной — за что она будет штрафовать

Камеру поставят на проблемном перекрестке улиц Колонды и Окружной — за что она будет штрафовать

Автомобилисты регулярно жаловались на этот участок

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20 комментариев

Когда именно появится камера, пока неизвестно

Систему фотовидеофиксации установят на перекрестке улиц Георгия Колонды и Окружной в Новосибирске. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) со ссылкой на ответ ЦОДД.

Эксперт запрашивал в центре информацию, так как на перекресток регулярно жаловались водители. Со стороны улицы Георгия Колонды в сторону Окружной две полосы. С левой автомобилисты должны поворачивать налево, а с правой, соответственно, направо. Но водители слишком часто игнорировали знаки и поворачивали с двух сторон направо, чем провоцировали аварийно опасные ситуации и, конечно, вызывали недовольство у других участников движения.

— Это многострадальная улица, на которую жаловались те водители, что ехали по улице Окружной. Теперь будет камера на перекрестке фиксировать стандартный набор нарушений — неправильное движение по полосам, непристегнутый ремень, использование телефона, — перечислил Вячеслав Ашурков.

На схеме указано, как должны ехать водители. Это будет контролировать камера

Корреспондент НГС обратилась с запросом в ЦОДД с просьбой уточнить сроки установки камеры.

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С 1 сентября в России вступило в силу постановление о новых правилах размещения и работы систем фотовидеофиксации — камер, которые ловят нарушителей ПДД. Принятый документ вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов.

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Комментарии
20
За державу обидно!
44 минуты
Камеру поставить большого ума не надо, а вот сделать нормальну дорогу,чтобы не было "бутылочного горлышка" ,вот с этим проблема....ни до одного руководителя не доходит!Везде одни травниковы и кудрявцевы,везде.
Объективный наблюдатель
56 минут
А , так все эти камеры по городу исключительно просьбе трудящихся......водителей.
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