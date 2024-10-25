Золотой подснежник: в новосибирском дворе бросили «Тойоту Камри» — ее заметила мэрия

«Тойота» стоит во дворе уже давно Источник: документ мэрии Новосибирска











Мэрия Новосибирска нашла в новосибирском дворе «Тойоту Камри» золотистого цвета. Машина планируют отвезти на спецстоянку. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

Согласно документу, «Тойоту Камри» нашли во дворе дома на улице Лазарева, 9. Автомобиль там стоит уже давно, номеров на нем нет.

— Владельцу транспортного средства необходимо своими силами и за свой счёт эвакуировать (утилизировать) автомобиль в случае прекращения его эксплуатации, — говорится в документе.

На машину наклеили уведомление Источник: документ мэрии Новосибирска











Также собственник может переместить машину в специальное место для хранения. На все власти дают 10 дней с 25 октября, если автомобиль не уберут, то специалисты принудительно переместят его на спецстоянку.