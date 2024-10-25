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Дороги и транспорт Золотой подснежник: в новосибирском дворе бросили «Тойоту Камри» — ее заметила мэрия

Золотой подснежник: в новосибирском дворе бросили «Тойоту Камри» — ее заметила мэрия

Машина стоит в Дзержинском районе не первый год

671
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«Тойота» стоит во дворе уже давно

Мэрия Новосибирска нашла в новосибирском дворе «Тойоту Камри» золотистого цвета. Машина планируют отвезти на спецстоянку. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

Согласно документу, «Тойоту Камри» нашли во дворе дома на улице Лазарева, 9. Автомобиль там стоит уже давно, номеров на нем нет.

— Владельцу транспортного средства необходимо своими силами и за свой счёт эвакуировать (утилизировать) автомобиль в случае прекращения его эксплуатации, — говорится в документе.

На машину наклеили уведомление

Также собственник может переместить машину в специальное место для хранения. На все власти дают 10 дней с 25 октября, если автомобиль не уберут, то специалисты принудительно переместят его на спецстоянку.

Недавно на правом берегу Новосибирска на парковке вдоль школы увидели брошенный внедорожник. Автомобиль, по словам читателя НГС, находится на одном месте уже два года.

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Автомобиль Машина Мэрия Новосибирска
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Вот это утиль. Японцы нашли способ мегавыгодной утилизации своего мусора.
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