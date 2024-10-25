Золотой подснежник: в новосибирском дворе бросили «Тойоту Камри» — ее заметила мэрия

Мэрия Новосибирска нашла в новосибирском дворе «Тойоту Камри» золотистого цвета. Машина планируют отвезти на спецстоянку. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.
Согласно документу, «Тойоту Камри» нашли во дворе дома на улице Лазарева, 9. Автомобиль там стоит уже давно, номеров на нем нет.
— Владельцу транспортного средства необходимо своими силами и за свой счёт эвакуировать (утилизировать) автомобиль в случае прекращения его эксплуатации, — говорится в документе.
Также собственник может переместить машину в специальное место для хранения. На все власти дают 10 дней с 25 октября, если автомобиль не уберут, то специалисты принудительно переместят его на спецстоянку.
Недавно на правом берегу Новосибирска на парковке вдоль школы увидели брошенный внедорожник. Автомобиль, по словам читателя НГС, находится на одном месте уже два года.