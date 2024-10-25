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Дороги и транспорт За такси 800 рублей: автобус поехал на заправку и высадил студента со школьницами на трассе

За такси 800 рублей: автобус поехал на заправку и высадил студента со школьницами на трассе

Пассажиры не смогли дождаться, пока водитель снова посадит их в салон

2 065
9 комментариев

Ночью пассажиры оказались на трассе, пришлось ехать на такси

Водитель автобуса бросил на новосибирской трассе студента НГТУ и трех школьниц. Как рассказал редакции НГС оставленный на дороге Иван Кожихов, инцидент произошел примерно в 22:00, пассажирам пришлось добираться на такси.

По словам Ивана, 24 октября примерно в 22:00 в районе Ордынского шоссе водитель автобуса №108 спросил у пассажиров может ли он заехать на заправку. В тот момент в салоне было три человека, все согласились.

— Мы ждали около 10 минут на заправке, оказалось, что она не работает, водитель ответил, что не сможет нас довезти. В салоне был я и две несовершеннолетние девочки на вид от 12 до 14 лет, — рассказывает Иван. — Девочки, судя по всему, не местные.

Из-за случившегося пассажирам пришлось вызывать такси на три адреса, потратили они в сумме 800 рублей.

Как сообщили редакции НГС в министерстве транспорта Новосибирской области, после поступившей информации специалисты провели работу с компанией «СВ-Автолайн», которая осуществляет перевозку пассажиров по маршруту № 108.

ООО «СВ-Автолайн», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2007 году. Директором числится Надежда Москвина, учредителем — Владимир Москвин. На конец 2023 года выручка компании составила 57,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,7 миллиона рублей.

По информации перевозчика, в 21:50 в районе улицы Хилокской в автобусе закончилось топливо. Водитель высадил пассажиров, чтобы заправиться, попросил подождать, и планировал продолжить маршрут. После заправки выяснилось, что пассажиры не стали дожидаться автобус.

— Указанный случай является единичным. В целях исключения повтора подобной ситуации на предприятии проведен перерасчет ГСМ на маршрут, — добавили в пресс-службе. — Министерством рекомендовано перевозчику усилить контроль выдачи ГСМ при выпуске транспортных средств на линию.

Кроме того, министерство составило акт о нарушении в части несоблюдения маршрута, перевозчика планируется оштрафовать.

Также вчера пассажирам пришлось толкать маршрутку до заправки в Новосибирске, очевидцы сообщают, что у транспорта закончилось топливо.

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Комментарии
10
Butch
2 минуты
В преамбуле статьи фигурируют студент и три школьницы Со слов студента в салоне автобуса был он и две школьницы Считаю, что по этому делу пора возбуждать Бастрыкина Шутка ли...совсем школьницам счёт потеряли))
Гость
38 минут
вот чм@
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