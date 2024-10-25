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Дороги и транспорт Неожиданно кончилось топливо: пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки — видео

Неожиданно кончилось топливо: пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки — видео

Незадача случилась на маршруте №53

3 169
18 комментариев

Добраться до заправки автомобилю помогли несколько пассажиров

Пассажиры дотолкали маршрутку до заправки в Новосибирске. По словам очевидцев, у транспорта неожиданно закончилось топливо.

Как сообщил читатель НГС, 24 октября вечером у маршрутки №53, которая ехала в поселок Гвардейский, закончилось топливо. Пассажирам пришлось самим толкать транспорт до заправки.

Перевозкой пассажиров на маршруте №53 занимается ООО «Новотех-Авто» и ИП Федотко. Дозвониться до перевозчиков на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, с просьбой прокомментировать инцидент.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новотех-Авто» образовано в 2007 году. Компанией в равных долях владеют Александр Пономаренко и Игорь Лобанов. На конец 2023 года выручка организации составила 17,8 миллиона рублей, чистый убыток — 2,6 миллиона рублей.

Вчера троллейбус № 24 с пассажирами врезался в столб на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого. Новенький троллейбус подрезал автобус.

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Маршрутка Пассажиры Заправка Бензин
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Комментарии
18
142514821
1 час
Когда водила везет пассажиров - пассажиры платят водиле. Когда пассажиры везут водилу - водила должен платить пассажирам. Ибо заправляться надо вовремя
188052042
1 час
Хоть какая-то веселуха! Будет что вспомнить!
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