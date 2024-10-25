Неожиданно кончилось топливо: пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки — видео

Добраться до заправки автомобилю помогли несколько пассажиров Источник: Читатель НГС











Пассажиры дотолкали маршрутку до заправки в Новосибирске. По словам очевидцев, у транспорта неожиданно закончилось топливо.

Как сообщил читатель НГС, 24 октября вечером у маршрутки №53, которая ехала в поселок Гвардейский, закончилось топливо. Пассажирам пришлось самим толкать транспорт до заправки.

Источник: Читатель НГС

Перевозкой пассажиров на маршруте №53 занимается ООО «Новотех-Авто» и ИП Федотко. Дозвониться до перевозчиков на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, с просьбой прокомментировать инцидент.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новотех-Авто» образовано в 2007 году. Компанией в равных долях владеют Александр Пономаренко и Игорь Лобанов. На конец 2023 года выручка организации составила 17,8 миллиона рублей, чистый убыток — 2,6 миллиона рублей.