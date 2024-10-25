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Дороги и транспорт Один автобус-призрак: жители Шлюза не могут спокойно уехать в центр Новосибирска — им предлагают пересаживаться на электричку

Один автобус-призрак: жители Шлюза не могут спокойно уехать в центр Новосибирска — им предлагают пересаживаться на электричку

Единственный автобус, который едет до «Речного вокзала», редко выходит на маршрут

669
10 комментариев

Жителям предлагают пересесть на электричку

В Новосибирске жители Шлюза не могут доехать до центра на общественном транспорте. В мэрии им посоветовали пересаживаться на электричку. Пост об этом накануне появился в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».

Доезжайте до «Сеятеля»

Жительница Шлюза Екатерина пожаловалась в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» на то, что автобус № 36, который должен довозить до центра, ездит редко. Это единственный автобус, который едет со Шлюза в центр. В ответ местной жительнице пришло длинное письмо от мэрии Новосибирска. Его копия есть в распоряжении редакции.

Как сообщили в мэрии, маршрут № 36 «Микрорайон Щ» — «Ул. Колыванская» частично дублируют муниципальный автобус № 23 «Общ. торговый центр» — «ОРМЗ» и частный № 52 «Ул. Белоусова» — «ИКЭМ». Также есть маршрутка № 43, которая ездит от остановки «Торговый центр» до «ОРМЗ». Весь этот общественный транспорт не доезжает до Новосибирска.

Но, как добавили в мэрии Новосибирска, два автобуса и маршрутка ездят до ж/д станции Сеятель. Там как раз можно пересесть на электричку и доехать до станции Речной вокзал. Тем более что в часы пик по рабочим дням недели электрички ездят в режиме экспресса.

Как объяснили НГС в группе «У нас на Шлюзе», сейчас, чтобы доехать до станции Сеятель, жителям Шлюза нужно проехать через весь Академгородок.

Концепция магистральных маршрутов

В мэрии Екатерине объяснили, что автобус № 23 ездит по муниципальному контракту и имеет высокие показатели. А развитие общественного транспорта в городе сейчас ориентируется на создание магистральных маршрутов. То есть, чтобы небольшие маршруты довозили жителей до основных, а там уже ехали в нужные стороны. При этом власти планируют минимизировать дублирование.

Екатерина в письме также попросила вернуть маршрутку № 6, которая ездила от улицы Белоусова до Речного вокзала. Его отменили в свое время из-за перехода на муниципальный транспорт и из-за создания сети магистральных маршрутов.

Дефицит водителей

Власти в ответе также проанализировали число подвижного состава на линии.

— По вопросу транспортной работы маршрута № 36 сообщаем, что с января по май текущего года, по данным муниципальной информационной системы города Новосибирска «Автоматизированная навигационная система диспетчерского управления пассажирскими перевозками „АСУ-Навигация“», маршрут имел высокие показатели транспортной работы, в частности выпуск подвижного состава варьировался в пределах 90,6–100%, — сообщили в мэрии.

При этом в июне выпуск автобусов снизился. Это связано с кадровым дефицитом. В мэрии добавили, что эта проблема не только Новосибирска, но и других субъектов РФ.

— Дополнительно сообщаем, что действующая маршрутная сеть обеспечивает возможность совершать поездки с 1–2 пересадками в любых направлениях города, что отвечает действующим нормативам качества обслуживания населения городов с населением свыше 1 миллиона человек, — добавили в мэрии Новосибирска.

Автобус № 36 планируют перевести на муниципальный контракт. Но сейчас этот процесс зависит от финансирования.

НГС также отправил запрос в мэрию по ситуации.

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В Новосибирске много транспорта, который должен ходить каждый 10–20 минут, но в итоге его могут ждать часами. Это приводит к опозданиям на работу, учебу, да и в целом ситуация неприятная. Корреспондент НГС разбирался, почему «призрачный» транспорт всё чаще появляется на улицах Новосибирска.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Общественный транспорт Автобус Электричка
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Комментарии
15
Татьяна 53
16 минут
За каждую пересадку отдай 58 рублей, такой тариф обещают
Alx_nsk
18 минут
Видимо для этого и отменили маршрутки?
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