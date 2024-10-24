Станцию метро «Спортивная» не планируют консервировать в Новосибирске — какие работы проведут на ней зимой

Власти Новосибирска не планируют консервировать станцию метро «Спортивная». Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, этой зимой после заключения муниципального контракта на станции будут проводить работы по обеспечению безопасности движения поездов. Также на станции продолжат следить за сохранностью ранее установленного оборудования.
В мэрии уточнили, что консервация возможна, если на станции в течение полугода не будут проводить никаких работ.
— Согласно п. 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев. Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока, — говорится в ответе на запрос.
Изначально планировалось запустить станцию в 2022 году, но эти планы не удалось реализовать. В апреле власти заявили о задержках в графике, но всё еще сохраняли надежду завершить работы в запланированные сроки. В 2023 году в департаменте транспорта пояснили, что для открытия станции необходимо завершение экспертизы проектной документации. Положительное заключение объект получил в апреле 2024 года, но в мае стало известно, что экспертизу прошли не все документы. В сентябре выяснилось, что запуск объекта переносят на неопределенный срок.