Станцию метро «Спортивная» не планируют консервировать в Новосибирске — какие работы проведут на ней зимой

По данным властей, станция готова на 95% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска не планируют консервировать станцию метро «Спортивная». Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, этой зимой после заключения муниципального контракта на станции будут проводить работы по обеспечению безопасности движения поездов. Также на станции продолжат следить за сохранностью ранее установленного оборудования.

В мэрии уточнили, что консервация возможна, если на станции в течение полугода не будут проводить никаких работ.

— Согласно п. 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев. Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока, — говорится в ответе на запрос.