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Дороги и транспорт Станцию метро «Спортивная» не планируют консервировать в Новосибирске — какие работы проведут на ней зимой

Станцию метро «Спортивная» не планируют консервировать в Новосибирске — какие работы проведут на ней зимой

Строить новую станцию начали в 2019 году

1 040
24 комментария

По данным властей, станция готова на 95%

Власти Новосибирска не планируют консервировать станцию метро «Спортивная». Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, этой зимой после заключения муниципального контракта на станции будут проводить работы по обеспечению безопасности движения поездов. Также на станции продолжат следить за сохранностью ранее установленного оборудования.

В мэрии уточнили, что консервация возможна, если на станции в течение полугода не будут проводить никаких работ.

— Согласно п. 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев. Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока, — говорится в ответе на запрос.

Изначально планировалось запустить станцию в 2022 году, но эти планы не удалось реализовать. В апреле власти заявили о задержках в графике, но всё еще сохраняли надежду завершить работы в запланированные сроки. В 2023 году в департаменте транспорта пояснили, что для открытия станции необходимо завершение экспертизы проектной документации. Положительное заключение объект получил в апреле 2024 года, но в мае стало известно, что экспертизу прошли не все документы. В сентябре выяснилось, что запуск объекта переносят на неопределенный срок.

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Комментарии
24
Гость
42 минуты
Это полнейший позор города, строить пять лет станцию, которая была уже спланирована и заложена в линию метро, это что-то. К уголовной ответственности надо привлекать уже давно все руководство города.
Юккa
39 минут
А подробнее, что за бесконечные экспертизы, и кто виноват, что станция не открывается?
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