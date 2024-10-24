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Дороги и транспорт «Дождь пошел, и все разучились ездить»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

«Дождь пошел, и все разучились ездить»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

Ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов

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7 комментариев

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса

Новосибирск вечером 24 октября сковали многокилометровые пробки. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, огромная пробка растянулась от станции метро «Заельцовская» и вплоть до храма Михаила Архангела на улице Большевистской. На левом берегу затор образовался на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов.

Ситуацию усугубили дорожные работы

Отметим, что Димитровский и Октябрьский мосты также сковали пробки. Ситуацию усугубляет проходящий там ремонт.

Водители в комментариях делятся своим негодованием из-за дорожной обстановки.

— Дождь пошел, и всё, все резко разучились ездить, — написала Вера Иванова.

— Желаю вам счастливых «голодных игр», — отметила Ника.

— Районы строятся, людей больше, машин больше, дороги те же, — негодует Михаил.

— Обменяю автобус со спящими людьми на машину в начале пробки, — написал водитель.

Из-за ремонта трамвайных путей на площади Кирова ежедневно собираются многокилометровые пробки. С этой проблемой столкнулись жители Новосибирска, которые выезжали с Затулинки.

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Комментарии
9
Татьяна 53
13 минут
Когда людям заниматься семьёй, детьми, приготовлением пищи, стоять в пробках так себе "удовольствие". А если вдруг авария и нужна медпомощь, просто жесть.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
12 минут
А где-то вы Далииии, Сальвадор Далиии, усами шевелит маниакально. Рисует Далииии свои усыыы и рисует гениально!!!
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