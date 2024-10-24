«Дождь пошел, и все разучились ездить»: улицы Новосибирска окрасились в красный цвет — смотрим, где самые большие пробки

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск вечером 24 октября сковали многокилометровые пробки. Судя по данным 2ГИС, затор образовался на обоих берегах мегаполиса.

Так, огромная пробка растянулась от станции метро «Заельцовская» и вплоть до храма Михаила Архангела на улице Большевистской. На левом берегу затор образовался на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов.

Ситуацию усугубили дорожные работы Источник: 2ГИС











Отметим, что Димитровский и Октябрьский мосты также сковали пробки. Ситуацию усугубляет проходящий там ремонт.

Водители в комментариях делятся своим негодованием из-за дорожной обстановки.

— Дождь пошел, и всё, все резко разучились ездить, — написала Вера Иванова.

— Желаю вам счастливых «голодных игр», — отметила Ника.

— Районы строятся, людей больше, машин больше, дороги те же, — негодует Михаил.

— Обменяю автобус со спящими людьми на машину в начале пробки, — написал водитель.