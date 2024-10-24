В Новосибирске новые трамваи № 13 вновь вернулись на маршрут — их снимали на проверку после обкатки

Трамвай вышел на маршрут 9 октября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на линию вновь запустили новые вагоны трамвая № 13. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Первые трамваи новой модели Т-701 вышли на линию 9 октября, однако спустя две недели их сняли с маршрута. Как объяснили в пресс-центре мэрии, это было связано с тем, что их необходимо обследовать после первичной обкатки.

— После достижения пробега 1000 км они обследуются представителями завода-изготовителя совместно со специалистами МКП «ГЭТ». Модель Т-701 — новая, требуется осмотр оборудования с целью определения соответствия надежности характеристик, заявленных заводом-изготовителем, — пояснили в муниципалитете.

Всего на маршруте № 13 будет работать 20 трамваев нового образца. Вагоны будут выходить на линию по мере их поступления в Новосибирск с завода производителя.