В автобусе — до 58 рублей: на сколько в Новосибирске могут поднять цену проезда в общественном транспорте

Цены на проезд могут повысить в декабре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия назвала расчетные тарифы для проезда на трамваях, троллейбусах и автобусах в Новосибирске. Предложения об увеличении стоимости билетов направили перевозчики.

— По представленным документам расчетный тариф по МКП «Горэлектротранспорт» составил 40 рублей, по автотранспортным предприятиям — от 51 до 58 рублей, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее в «Новосибирском метрополитене» сообщили, что предприятие предлагает установить цену на проезд в размере 40 рублей. Сейчас стоимость билета в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях в Новосибирске составляет 35 рублей.

Обращения от перевозчиков о повышении тарифов поступили в департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска. Пока решение о росте цен не приняли, проводится экономическая экспертиза документов.

— Обоснованными признаются документально подтвержденные расходы (затраты), складывающиеся в условиях эффективного функционирования перевозчиков, — объяснили в мэрии.

В прошлый раз цены на проезд в Новосибирске выросли в прошлом декабре. Новое повышение возможно не раньше 23 декабря 2024 года.

В октябре НГС поговорил с представителями новосибирских компаний, которые занимаются автобусными перевозками. Они объяснили, на что денег не хватает сейчас, и почему считают, что тариф надо поднимать.