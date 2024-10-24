В Москве и Питере поднимут цены на такси — ждать ли повышения стоимости в Новосибирске

В Москве и Санкт-Петербурге с 25 октября увеличится стоимость поезда на такси. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, подъем цены произойдет в два этапа, уже к новому году стоимость увеличится на 3-4%. НГС выяснил, что в тех же числах ждет пассажиров такси в Новосибирске.
Так стоимость 1 километра пути по городу вырастет на 3 рубля, до 12, раньше было 9. Повысится плата и за ожидание — простой придется оплачивать из расчета 12 рублей за 1 минуту, до повышения было 9.
Как пишут наши коллеги, со ссылкой на «Яндекс.Такси», мера поможет сократить нехватку кадров, а также компенсировать увеличение затрат на обслуживание и содержание автомобилей.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» редакции НГС сообщили, что увеличение стоимости не затронет Новосибирск. По данным компании, подъем цены произойдет только в Москве и Санкт-Петербурге.
В начале сентября вступили в силу новые правила по страхованию такси. Теперь помимо ОСАГО для такси водители должны иметь ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. До конца октября этот полис должны оформить все водители. Таксисты возмущены. Для тех, кто подрабатывает на личных машинах, это будет уже третья по счету страховка, которую придется оформлять. Подробности — в материале Александры Бруни.