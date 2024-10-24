В Москве и Питере поднимут цены на такси — ждать ли повышения стоимости в Новосибирске

Подъем цены произойдет в два этапа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Москве и Санкт-Петербурге с 25 октября увеличится стоимость поезда на такси. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, подъем цены произойдет в два этапа, уже к новому году стоимость увеличится на 3-4%. НГС выяснил, что в тех же числах ждет пассажиров такси в Новосибирске.

Так стоимость 1 километра пути по городу вырастет на 3 рубля, до 12, раньше было 9. Повысится плата и за ожидание — простой придется оплачивать из расчета 12 рублей за 1 минуту, до повышения было 9.

Как пишут наши коллеги, со ссылкой на «Яндекс.Такси», мера поможет сократить нехватку кадров, а также компенсировать увеличение затрат на обслуживание и содержание автомобилей.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» редакции НГС сообщили, что увеличение стоимости не затронет Новосибирск. По данным компании, подъем цены произойдет только в Москве и Санкт-Петербурге.