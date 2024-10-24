Второе «кольцо ада»: ремонт на площади Кирова почти парализовал Затулинку — фото

В Новосибирске появилось второе «кольцо ада» — ремонт на площади Кирова заставляет водителей стоять в огромных пробках. Пальму первенства площадь Труда уступила ей на этой неделе, пока идет ремонт трамвайных путей.
Сейчас ремонтируют участок трамвайных путей примерно в 6 метрах со стороны Кировской администрации. Фурам крайне тяжело поворачивать с кольца на улицу Петухова — они еле помещаются на дороге.
На всех остановках утром собирается много народа — автобусам непросто вовремя приехать за пассажирами. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проблемном участке. Смотрим, что творилось на кольце в 07:30.
В пробке утром собирается очень много общественного транспорта. Часть людей не выдерживают ожидания и идут пешком.
Ремонтировать пути будут до 28 октября.
18 октября в пресс-центре мэрии сообщали, что с вечера 18 октября до 05:00 29 октября в городе будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Петухова. Уточнялось, что из-за ремонта в городе на десять дней закроют маршрут трамвая № 3. Другой маршрут — трамвай № 18 изменит схему движения.