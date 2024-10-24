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Дороги и транспорт Второе «кольцо ада»: ремонт на площади Кирова почти парализовал Затулинку — фото

Второе «кольцо ада»: ремонт на площади Кирова почти парализовал Затулинку — фото

Кольцо стоит с самого раннего утра и в течение дня

3 393
54 комментария

На участке идет ремонт рельсов

В Новосибирске появилось второе «кольцо ада» — ремонт на площади Кирова заставляет водителей стоять в огромных пробках. Пальму первенства площадь Труда уступила ей на этой неделе, пока идет ремонт трамвайных путей.

Сейчас ремонтируют участок трамвайных путей примерно в 6 метрах со стороны Кировской администрации. Фурам крайне тяжело поворачивать с кольца на улицу Петухова — они еле помещаются на дороге.

На всех остановках утром собирается много народа — автобусам непросто вовремя приехать за пассажирами. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проблемном участке. Смотрим, что творилось на кольце в 07:30.

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В пробке утром собирается очень много общественного транспорта. Часть людей не выдерживают ожидания и идут пешком.

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Ремонтировать пути будут до 28 октября.

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18 октября в пресс-центре мэрии сообщали, что с вечера 18 октября до 05:00 29 октября в городе будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Петухова. Уточнялось, что из-за ремонта в городе на десять дней закроют маршрут трамвая № 3. Другой маршрут — трамвай № 18 изменит схему движения.

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Комментарии
55
Ханна Намити
57 минут
Новосибирск медленно превращается не в третий город России, а в филиал ада на земле!
иккенхисацу
40 минут
Просто "на Олмпе в цветущем саду правого берега" решили что "простолюдинам Левобережья" не надо выбираться за пределы своей резервации.
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