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Дороги и транспорт «Часть пробки — это мамы»: фото из заторов Южно-Чемского — оттуда не так просто выехать

«Часть пробки — это мамы»: фото из заторов Южно-Чемского — оттуда не так просто выехать

В Новосибирске жители массово застревают в заторах у Южно-Чемского

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122 комментария

Пробка растягивается на сотни метров

Жители Южно-Чемского жилмассива в Новосибирске застревают в пробках на перекрестке Петухова и Советского шоссе. По словам местных, ситуация ухудшилась в начале сентября, когда родителям пришло время возить детей из микрорайонов с переполненной школой в другие места.

— Ну и конечно, все знают, что часть пробки — это мамы, которые вывозят детей в садики, школы, поликлинику и секции на Чемской, Затулинку, Васхнил и далее. Потому что у нас на массиве не развит этот сегмент. Я уже второго ребенка вожу каждое утро в садик на Чемской, потом обратно еду к нам на массив, потом первого отвожу на секцию, опять в пробку. Катастрофа какая-то, — рассказала НГС местная жительница Елена.

Жители выезжают из нескольких жилмассивов

Как рассказала местная жительница Татьяна, иногда пробки занимают больше часа по времени.

— Ситуация такова, что ежедневно жители ж/к Матрёшки, Просторный, Акварельный по часу не могут выехать за пределы железнодорожного переезда, либо доехать до Северо-Чемского жилмассива, — объяснила сибирячка.

Пробка собирается по утрам и вечерам

Основная пробка встречается на перекрестке Петухова и Советского шоссе. Но перед этим жители упираются в железнодорожный переезд. По словам местной жительницы, он частный и часто в утренний час пик ж/д переезд закрывают. Тогда многие автомобилисты ждут, когда мимо проедет поезд и время пробки сильно увеличивается.

— Нужен дополнительный выезд из вышеперечисленных жилмассивов, — добавила Татьяна.

Сибирячка Мария рассказывает, что проблема с пробками настолько серьезная, что она с мужем думает продавать квартиру.

Жители могут стоят в пробке часы

— Муж ищет работу только в Краснообске и на ОбъГЭСе, потому что ехать в сторону Маркса и стоять по два часа в пробке у нашей семьи нет возможности. С детьми лечимся только в частных клиниках, на правом берегу, раньше доезжали до клиник за 45 минут, сейчас даже не в час пик едем полтора часа. Мы специально строим свой график так, чтобы выезжать из дома не в час пик, — рассказала Мария.

По словам девушки, на то, что ситуация улучшится, они не надеются. Жилмассив продолжают застраивать и сдавать новые дома. При этом с дорогами проблема не решается. Переезд ситуацию ухудшает. Жители говорят, что расписания у поездов нет.

— Закрывается переезд хаотично и собирает дополнительную пробку, и без того огромную, — добавила местная жительница.

Общественный транспорт тоже застревает на выезде

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

По данным НГС, железнодорожный переезд принадлежит ООО «ППЖТ». Компания занимается подъездными железнодорожными путями к промышленным предприятиям. Корреспондент НГС направила запрос в компанию.

На Петухова находится ж/д переезд

Сразу после перекрестка Петухова и Советского шоссе многие жители встают в пробку на Кирова. Там проходит ремонт.

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Пробка Новосибирск Южно-Чемской жилмассив Автомобили
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Комментарии
122
275239151
1 час
Когда застройщиков ОБЯЖУТ заниматься инфраструктурой, тогда воз сдвинется с места. Дороги должны соответствовать количеству сданных площадей. И первым делом должны строиться дороги, школы, сады, поликлиники, если таковых недостаточно, а потом дома
Татьяна 53
1 час
"проблема с пробками настолько серьезная, что она с мужем думает продавать квартиру." Людей жаль, это ж сколько напрасно потраченных нервов, времени и средств.
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