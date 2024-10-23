«Третьи сутки не можем добраться до дома»: жители Затулинки попали в многокилометровые пробки вечером 23 октября

Пробки охватывают каждый день весь Затулинский жилмассив Источник: читательница НГС Светлана











Жители ЖК «Акатуйский» пожаловались на огромные пробки, которые собрались вечером 23 октября. По словам местных жителей в группе «Акатуйский» во «ВКонтакте», затор на улице Виктора Уса образовался около 18 часов вечера.

Источник: «Акатуйский» / vk.com

Также на пробки пожаловалась жительница Затулинского жилмассива Светлана. Она рассказала редакции НГС, что заторы на дорогах есть почти в любое время суток.

— Уже третьи сутки не можем добраться до дома или до работы. Утро или вечер уже не играет никакой роли особо. Пробки начинаются с 6 утра. Сейчас время половина 9, а они даже не уменьшаются, — поделилась с редакцией НГС Светлана.

На момент публикации по данным карт 2ГИС, движение остаётся затруднённым на улицах Петухова, Сибиярков-Гвардейцев и на площади Кирова. Судя по комментариям пользователей, пробки здесь образовались ещё с утра и держатся до сих пор.

Причиной пробок местные жители считают ремонт трамвайных путей Источник: скриншот 2ГИС











— Поменяю красный Пежо на электросамокат, — написала сибирячка Анастасия, которая устала стоять в пробке.

— Похоже, что можно ехать обратно — на работу, думаю, успею, — написала Светлана, которой удалось добраться до дома только к половине девятого.

— Все дружно пишем Бастрыкину! Хватит терпеть! Один за всех и все за одного! — написал Иван.

— Ааааааааааааа, — просто описала свой крик души Анна.

— Площадь Пробок, — дал новое название площади Кирова новосибирец Сергей.

Усложняют ситуацию с пробками несколько ДТП рядом с площадью Кирова.