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Дороги и транспорт «Третьи сутки не можем добраться до дома»: жители Затулинки попали в многокилометровые пробки вечером 23 октября

«Третьи сутки не можем добраться до дома»: жители Затулинки попали в многокилометровые пробки вечером 23 октября

По словам местных жителей, пробки начинаются с 6 утра и продолжаются до ночи

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3 комментария

Пробки охватывают каждый день весь Затулинский жилмассив

Жители ЖК «Акатуйский» пожаловались на огромные пробки, которые собрались вечером 23 октября. По словам местных жителей в группе «Акатуйский» во «ВКонтакте», затор на улице Виктора Уса образовался около 18 часов вечера.

Также на пробки пожаловалась жительница Затулинского жилмассива Светлана. Она рассказала редакции НГС, что заторы на дорогах есть почти в любое время суток.

— Уже третьи сутки не можем добраться до дома или до работы. Утро или вечер уже не играет никакой роли особо. Пробки начинаются с 6 утра. Сейчас время половина 9, а они даже не уменьшаются, — поделилась с редакцией НГС Светлана.

На момент публикации по данным карт 2ГИС, движение остаётся затруднённым на улицах Петухова, Сибиярков-Гвардейцев и на площади Кирова. Судя по комментариям пользователей, пробки здесь образовались ещё с утра и держатся до сих пор.

Причиной пробок местные жители считают ремонт трамвайных путей

— Поменяю красный Пежо на электросамокат, — написала сибирячка Анастасия, которая устала стоять в пробке.

— Похоже, что можно ехать обратно — на работу, думаю, успею, — написала Светлана, которой удалось добраться до дома только к половине девятого.

— Все дружно пишем Бастрыкину! Хватит терпеть! Один за всех и все за одного! — написал Иван.

— Ааааааааааааа, — просто описала свой крик души Анна.

— Площадь Пробок, — дал новое название площади Кирова новосибирец Сергей.

Усложняют ситуацию с пробками несколько ДТП рядом с площадью Кирова.

Уром 23 октября жители Затулинки уже жаловались редакции НГС на пробки. Причиной многокилометровых пробок люди считают ремонт трамвайных путей.

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Комментарии
3
ВИЗИТКИ54.РФ
3 минуты
В субботу ехал от Хилокского в сторону площади Кирова, ну так часик потратил... Может вместо кольца там сделать обычный перекресток?
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
3 минуты
Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди🤗
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