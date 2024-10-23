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Новосибирцы месяц гоняют по встречке на Добролюбова

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Дороги и транспорт Новосибирцы месяц гоняют по встречке на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

Новосибирцы месяц гоняют по встречке на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

В Новосибирске водители выезжают на встречную полосу Добролюбова из-за ремонта

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14 комментариев

Ремонт начался в середине сентября

В Новосибирске на улице Добролюбова сузили дорогу в сторону улицы Зыряновской. Бетонные блоки поставили перед железнодорожным переездом, из-за чего на дороге возникает огромная пробка. Из-за сужения дороги проезд по Добролюбова возможен только в сторону Большевистской. Несмотря на перекрытие и дорожные знаки, запрещающие проезд, некоторые особо наглые водители едут по встречной полосе, из-за этого ситуация на участке только усугубляется.

— Там куча знаков, что тупик, висит знак «кирпич», но все равно едут по встречке, и легковые, и фуры, и даже рейсовые автобусы. Потом перед мостиком через ЖД пути (который ремонтируют) начинают разворачиваться или в случае с фурами, сдавать назад на Большевичку, — рассказал читатель НГС Алексей.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на месте и лично убедился в том, что для некоторых водителей дорожные знаки всего лишь «украшения» вдоль проезжей части.

Водителей не смущают запрещающие знаки

Проезд возможен только в одну сторону

Водители едут прямо по встречной полосе

По словам мужчины, подобная ситуация продолжается уже около месяца. Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии, ремонт на участке начали в середине сентября. В этом году подрядчик ООО «Архитектура» должен уложить новый асфальт на одной из полос, заменить там перильное и барьерное ограждения, а также выполнить ремонт тротуара.

— В рамках контракта планируется отремонтировать железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений. Привести в нормативное состояние мостовое полотно и тротуары. А также будет организован водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна. Также замене подлежит и перильное ограждение, — пояснили в мэрии.

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» было образовано 1 ноября 2022 года. По данным Контур.Фокус, генеральный директор Сердар Амандурдыевич Бабаджанов. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Организация заключала 2 госконтракта на 111,3 млн рублей. Выручка за 2023 год составила 23,7 млн рублей, читая прибыль 2,6 млн рублей.

Ремонт продлится год

На путепроводе заменят асфальт

Вдоль дороги установили знаки

Как отметили в муниципалитете, подрядчик должен выполнить все работы до середины октября 2025 года.

Редакция НГС направила официальный запрос в ГАИ по Новосибирску, с просьбой прокомментировать, были зафиксированы случаи нарушения ПДД на этом участке.

Ранее жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки.

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Переезд Ремонт Дороги Новосибирск
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Комментарии
14
Житель городка
25 минут
Ну поставить на недельку экипаж "продавцов полосатых палочек"- они план быстро отобьют и рефлекс у водятлов выработаеться.... Ибо у нас в России "нельзя", "совсем нельзя" и "вообще нельзя"- это разные понятия.
антимоль
15 минут
Плиять,как же достал этот бесконечный ремонт дорог,мостов...Скоро уже концы отдам,ремонт не кончается
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