Новосибирцы месяц гоняют по встречке на Добролюбова — одну из полос перекрыли из-за ремонта

Ремонт начался в середине сентября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на улице Добролюбова сузили дорогу в сторону улицы Зыряновской. Бетонные блоки поставили перед железнодорожным переездом, из-за чего на дороге возникает огромная пробка. Из-за сужения дороги проезд по Добролюбова возможен только в сторону Большевистской. Несмотря на перекрытие и дорожные знаки, запрещающие проезд, некоторые особо наглые водители едут по встречной полосе, из-за этого ситуация на участке только усугубляется.

— Там куча знаков, что тупик, висит знак «кирпич», но все равно едут по встречке, и легковые, и фуры, и даже рейсовые автобусы. Потом перед мостиком через ЖД пути (который ремонтируют) начинают разворачиваться или в случае с фурами, сдавать назад на Большевичку, — рассказал читатель НГС Алексей.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на месте и лично убедился в том, что для некоторых водителей дорожные знаки всего лишь «украшения» вдоль проезжей части.

Водителей не смущают запрещающие знаки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Проезд возможен только в одну сторону Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Водители едут прямо по встречной полосе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам мужчины, подобная ситуация продолжается уже около месяца. Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии, ремонт на участке начали в середине сентября. В этом году подрядчик ООО «Архитектура» должен уложить новый асфальт на одной из полос, заменить там перильное и барьерное ограждения, а также выполнить ремонт тротуара.

— В рамках контракта планируется отремонтировать железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений. Привести в нормативное состояние мостовое полотно и тротуары. А также будет организован водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна. Также замене подлежит и перильное ограждение, — пояснили в мэрии.

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура» было образовано 1 ноября 2022 года. По данным Контур.Фокус, генеральный директор Сердар Амандурдыевич Бабаджанов. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Организация заключала 2 госконтракта на 111,3 млн рублей. Выручка за 2023 год составила 23,7 млн рублей, читая прибыль 2,6 млн рублей.

Ремонт продлится год Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На путепроводе заменят асфальт Источник: ANDREI Андрей Бортко / NGS.RU











Вдоль дороги установили знаки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как отметили в муниципалитете, подрядчик должен выполнить все работы до середины октября 2025 года.

Редакция НГС направила официальный запрос в ГАИ по Новосибирску, с просьбой прокомментировать, были зафиксированы случаи нарушения ПДД на этом участке.