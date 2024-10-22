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Дороги и транспорт В Новосибирске наказали водителя автобуса, который объехал пробку по встречке — видео с его нарушением

В Новосибирске наказали водителя автобуса, который объехал пробку по встречке — видео с его нарушением

Перевозчик оперативно отреагировал на проступок водителя

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Водитель автобуса не захотел стоять в пробке и решил всех перехитрить, но ни тут то было

В Новосибирске наказали водителя автобуса № 97, который решил объехать пробку по встречной полосе на улице Мясниковой. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

Инцидент произошёл 15 октября. На дороге в тот момент образовалась длинная пробка, а водитель автобуса не захотел мириться с таким положением дел и решил объехать затор по встречке.

Проучить мужчину захотел водитель легковушки Nissan Note — он не стал перестраиваться на правую полосу, а принципиально встал напротив автобуса. Ситуация закончилась тем, что водитель транспорта объехал автолюбителя и продолжил движение по встречной полосе.

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти сообщили, что знают об этой проблеме.

— В результате служебного разбирательства, проведенного перевозчиком ИП Платоненко Г. А. по принадлежности транспортного средства, к водителю Горячеву В. А. применено дисциплинарное взыскание, — ответили НГС в муниципалитете.

А каком именно дисциплинарном взыскании идёт речь — власти не уточнили. Корреспондент НГС связался с индивидуальным предпринимателем Георгием Платоненко, который был очень краток.

— Я его уже уволил, — сказал мужчина и сбросил трубку.

Ранее НГС писал о том, как новосибирский троллейбус сбил рогами светофор.

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