«Произошла диверсия — взял на таран»: грузовик снес ограничитель на Хилке — это уже второй раз

Рамка очень сильно пострадала Источник: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО! / Vk.com











На улице Малыгина в Новосибирске водитель грузовика сбил ограничитель для фур — конструкция полностью разрушена. Фото последствий появилось в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте», и сегодня, 22 октября, ситуацию обсудили на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

— Можно сказать произошла диверсия. На таран взяли нашу рамку ограничительную. Полностью ее разрушили. Тем, чтобы привлечь к ответственности виновника у нас занимается Госавтоинспекция. Оформлено ДТП, известен владелец автомобиля, — объяснил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска.

Он добавил, что завтра начнут уже восстанавливать рамку. Работы должны завершить до конца этой недели. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проработать вопрос об установке видеокамеры муниципалитета. Сейчас происходящее на улице снимают только частные камеры.