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Дороги и транспорт «Произошла диверсия — взял на таран»: грузовик снес ограничитель на Хилке — это уже второй раз

«Произошла диверсия — взял на таран»: грузовик снес ограничитель на Хилке — это уже второй раз

Мэрия Новосибирска восстановит ограничитель для фур на Хилке

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5 комментариев

Рамка очень сильно пострадала

На улице Малыгина в Новосибирске водитель грузовика сбил ограничитель для фур — конструкция полностью разрушена. Фото последствий появилось в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте», и сегодня, 22 октября, ситуацию обсудили на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

— Можно сказать произошла диверсия. На таран взяли нашу рамку ограничительную. Полностью ее разрушили. Тем, чтобы привлечь к ответственности виновника у нас занимается Госавтоинспекция. Оформлено ДТП, известен владелец автомобиля, — объяснил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска.

Он добавил, что завтра начнут уже восстанавливать рамку. Работы должны завершить до конца этой недели. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проработать вопрос об установке видеокамеры муниципалитета. Сейчас происходящее на улице снимают только частные камеры.

Ограничитель был установлен рядом со въездом на территорию бывшего дисциплинарного батальона. Его установили 23 сентября после многочисленных жалоб местных жителей. 27 сентября его в первый раз испортили.

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Хилокский рынок Малыгина Новосибирск Ограничитель фур Мэрия Новосибирска Департамент транспорта Новосибирска Таран
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Комментарии
7
Гость
17 минут
Ликвидируйте чёрный анклав в Новосибирске и всё наладится 👍
Гость
20 минут
сделайте вы ее АНТИВАНДАЛЬНОЙ !!! я как раз краштест на днях видел антивандального шлагбаума . Там ЗИЛ в шлагбаум с разгона вкатили , ЗИЛ пополам ,шлагбауму ничего. Так и тут , антивандальная рамка ОДИН РАЗ, кто то ОДИН РАЗ снесет себе крышу , на этом проблемы закончатся.
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