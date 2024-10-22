«Будем готовы к открытию движения»: на каком этапе сейчас находится ремонт Октябрьского моста

Тротуары Октябрьского моста в Новосибирске должны закончить ремонтировать завтра. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 22 октября.

— До завтра будут завершены работы по устройству покрытия на тротуарах — у нас там три пролета осталось. И по сути, также будем готовы к открытию движения, идем в соответствии с графиками, — объяснил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска. — Движение будет осуществляться также по всей ширине проезда. Мост будет отремонтированный. Все препятствия и ограничения будут сняты.