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Дороги и транспорт «Будем готовы к открытию движения»: на каком этапе сейчас находится ремонт Октябрьского моста

«Будем готовы к открытию движения»: на каком этапе сейчас находится ремонт Октябрьского моста

Дорожники доделывают тротуар Октябрьского моста в Новосибирске

1 968
16 комментариев

Крайний срок открытия шестиполосного движения на Октябрьском мосту — декабрь этого года

Тротуары Октябрьского моста в Новосибирске должны закончить ремонтировать завтра. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 22 октября.

— До завтра будут завершены работы по устройству покрытия на тротуарах — у нас там три пролета осталось. И по сути, также будем готовы к открытию движения, идем в соответствии с графиками, — объяснил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска. — Движение будет осуществляться также по всей ширине проезда. Мост будет отремонтированный. Все препятствия и ограничения будут сняты.

Вчера мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту могут открыть раньше обозначенного ранее срока. По его данным, строители обещали всё закончить до середины ноября.

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Октябрьский мост Октябрьский мост в Новосибирске Мост Мэрия Новосибирска Ремонт моста Тротуар Шестиполосное движение Департамент транспорта Новосибирска Иосиф Кодалаев
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Комментарии
17
Zemb
1 час
ленту красную уже купили которую торжественно перерезать будут? позорники...
иван-т
36 минут
Ждем в следующем году начала многолетнего ремонта оставшихся четырех полос.
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