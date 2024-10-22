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Дороги и транспорт В Новосибирске троллейбус №22 появился на линии до Плющихи — и он стильный

В Новосибирске троллейбус №22 появился на линии до Плющихи — и он стильный

Власти решили увеличить длину маршрута

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13 комментариев

Троллейбус сибирячка заметила на остановке Виталия Потылицына

Троллейбус №22 вышел на линию на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске. Об этом НГС рассказала читательница Елизавета.

— Троллейбус №22 уже на Плющихе — на остановке Виталия Потылицына, — сообщила сибирячка, приложив фотографию. На фото троллейбус новой модели — «Горожанин».

В начале октября НГС писал, что в Новосибирске решили продлить этот маршрут — он будет ездить от остановки «Цветущая Плющиха» (ранее конечной была «Лазурная») до пункта «Улица Учительская». По крайней мере власти искали подрядчика, который сможет это осуществить.

Длина нового маршрута — 31,3 километра. Первый рейс назначен на 5:20 утра и будет функционировать до 22:55. В общей сложности по обновлённому маршруту будут работать до 22 троллейбусов. Сообщалось, что все работы должны завершиться к концу мая следующего года.

При этом по данным сервисов 2GIS и «Яндекс. Карты», троллейбусы №22 по-прежнему ездят по маршруту «Учительская — Лазурная». Возможно, данные еще не обновились.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал, что жители Новосибирска поспорили из-за троллейбусов.

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Комментарии
14
265889986
25 минут
Если сравнивать с троллейбусами которые ещё колесят по городу с дизайном дыра на дыре и бьют током то этот да ,стильный
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 минута
Да, зачем им, оттуда, нужен транспорт до Новосибирска? Им ближе в область ездить. Ну там в Гусиный брод или Старый Искитим. Им туда дороги нужно строить и электрички запускать.
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