В Новосибирске троллейбус №22 появился на линии до Плющихи — и он стильный

Троллейбус сибирячка заметила на остановке Виталия Потылицына Источник: читательница НГС Елизавета











Троллейбус №22 вышел на линию на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске. Об этом НГС рассказала читательница Елизавета.

— Троллейбус №22 уже на Плющихе — на остановке Виталия Потылицына, — сообщила сибирячка, приложив фотографию. На фото троллейбус новой модели — «Горожанин».

В начале октября НГС писал, что в Новосибирске решили продлить этот маршрут — он будет ездить от остановки «Цветущая Плющиха» (ранее конечной была «Лазурная») до пункта «Улица Учительская». По крайней мере власти искали подрядчика, который сможет это осуществить.

Длина нового маршрута — 31,3 километра. Первый рейс назначен на 5:20 утра и будет функционировать до 22:55. В общей сложности по обновлённому маршруту будут работать до 22 троллейбусов. Сообщалось, что все работы должны завершиться к концу мая следующего года.

При этом по данным сервисов 2GIS и «Яндекс. Карты», троллейбусы №22 по-прежнему ездят по маршруту «Учительская — Лазурная». Возможно, данные еще не обновились.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.