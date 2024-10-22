Большая пробка собралась на улице Большевистской в Новосибирске — где еще затруднено движение

Сегодня утром, 22 октября, на улице Большевистской образовалась большая пробка — её длина составляет около 5 километров.
По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается примерно у остановки «Карьер Борок» и продолжается вплоть до Речного вокзала.
В целом дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, заторы традиционно образовались на улице Кирова, Октябрьской магистрали, улицах Кошурникова, Выборной, Волочаевской, Немировича-Данченко, а также на Октябрьском мосту.
Ранее НГС писал о том, как Новосибирск сковали гигантские пробки из-за закрытой полосы на Димитровском мосту.