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Новосибирск утром сковали пробки

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Дороги и транспорт Большая пробка собралась на улице Большевистской в Новосибирске — где еще затруднено движение

Большая пробка собралась на улице Большевистской в Новосибирске — где еще затруднено движение

Дорожная ситуация в Новосибирске оценивается в 6 баллов

2 656
16 комментариев

Заторы образовались и нескольких других улицах города

Сегодня утром, 22 октября, на улице Большевистской образовалась большая пробка — её длина составляет около 5 километров.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается примерно у остановки «Карьер Борок» и продолжается вплоть до Речного вокзала.

В целом дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, заторы традиционно образовались на улице Кирова, Октябрьской магистрали, улицах Кошурникова, Выборной, Волочаевской, Немировича-Данченко, а также на Октябрьском мосту.

Ранее НГС писал о том, как Новосибирск сковали гигантские пробки из-за закрытой полосы на Димитровском мосту.

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Комментарии
16
Директор Завода (Ржака)
59 минут
в 8.30 они стоят в пробках... У рабочего народа уже обед скоро. А эти с обеда работают.
Антонин Новый
47 минут
на первом фото скорее вечерняя пробка
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