На Димитровском мосту вновь сузили проезд — на дороге возникла огромная пробка

Рабочие ограничили проезд по правой крайней полосе Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











В Новосибирске вечером 19 октября вновь сузили проезд по Димитровскому мосту. Как сообщила корреспондент НГС Елизавета Горячева, одну из полос в сторону правого берега огородили оранжевыми конусами. Сейчас на месте работают дорожники, которые заделывают ямы.

Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU

Судя по данным 2ГИС, на мосту в сторону правого берега возникла пробка. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в 1 балл.