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Дороги и транспорт На Димитровском мосту вновь сузили проезд — на дороге возникла огромная пробка

На Димитровском мосту вновь сузили проезд — на дороге возникла огромная пробка

Рабочие ремонтируют асфальт

764
5 комментариев

Рабочие ограничили проезд по правой крайней полосе

В Новосибирске вечером 19 октября вновь сузили проезд по Димитровскому мосту. Как сообщила корреспондент НГС Елизавета Горячева, одну из полос в сторону правого берега огородили оранжевыми конусами. Сейчас на месте работают дорожники, которые заделывают ямы.

Судя по данным 2ГИС, на мосту в сторону правого берега возникла пробка. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в 1 балл.

Отметим, что 16 октября на Димитровском мосту были перекрыты две полосы в сторону правого берега для ремонта. Водителям была доступна лишь одна полоса. Эта ситуация вызвала коллапс на дорогах левобережья.

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Димитровский мост Ремонт Новосибирск
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Комментарии
5
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
11 минут
Куямбаааа!🤗
Ходжа Насреддин
24 минуты
Наблюдательная Елизавета сообщила
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