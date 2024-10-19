На Димитровском мосту вновь сузили проезд — на дороге возникла огромная пробка

В Новосибирске вечером 19 октября вновь сузили проезд по Димитровскому мосту. Как сообщила корреспондент НГС Елизавета Горячева, одну из полос в сторону правого берега огородили оранжевыми конусами. Сейчас на месте работают дорожники, которые заделывают ямы.
Судя по данным 2ГИС, на мосту в сторону правого берега возникла пробка. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в 1 балл.
Отметим, что 16 октября на Димитровском мосту были перекрыты две полосы в сторону правого берега для ремонта. Водителям была доступна лишь одна полоса. Эта ситуация вызвала коллапс на дорогах левобережья.