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Дороги и транспорт Трамвай № 3 перестанет ездить до метро «Площадь Маркса» — почему отменили маршрут

Трамвай № 3 перестанет ездить до метро «Площадь Маркса» — почему отменили маршрут

Также с 18 октября изменит маршрут трамвай № 18

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6 комментариев

Ограничения продлятся до 29 октября

В Новосибирске с 18 до 29 октября перестанет курсировать трамвай № 3. Как сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ», это связано с ремонтом путей на улице Петухова.

Помимо этого, с 18 октября изменит маршрут трамвай № 18. До 29 октября общественный транспорт будет курсировать по временной схеме.

— Маршрута № 18 в прямом и обратном направлениях будет курсировать по схеме: конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», улица Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, улица Троллейная, Широкая, Ватутина, Котовского, улица Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, улица Петухова, конечный остановочный пункт «Молкомбинат», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что до конца этого года на маршрут № 13 должны выйти 20 новых трамваев. В Новосибирск уже приехали 10 кабин из Белоруссии — шесть из них собраны и проходят обкатку.

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Комментарии
6
эника
26 минут
мира доделайте какой петухова. одумайтес!
Гость
3 минуты
Раз перестанет, значит это правильно и так надо. Мэру города виднее, что должно ездить, а что нет.
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