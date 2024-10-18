Трамвай № 3 перестанет ездить до метро «Площадь Маркса» — почему отменили маршрут

Ограничения продлятся до 29 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с 18 до 29 октября перестанет курсировать трамвай № 3. Как сообщили в МКУ «ЦУГАЭТ», это связано с ремонтом путей на улице Петухова.

Помимо этого, с 18 октября изменит маршрут трамвай № 18. До 29 октября общественный транспорт будет курсировать по временной схеме.

— Маршрута № 18 в прямом и обратном направлениях будет курсировать по схеме: конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», улица Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, улица Троллейная, Широкая, Ватутина, Котовского, улица Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, улица Петухова, конечный остановочный пункт «Молкомбинат», — говорится в сообщении.