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Дороги и транспорт «Боялись ровно неделю»: новосибирцы продолжают парковаться возле здания Госбанка, несмотря на знаки

«Боялись ровно неделю»: новосибирцы продолжают парковаться возле здания Госбанка, несмотря на знаки

Автомобилисты грубо нарушают правила дорожного движения

1 185
16 комментариев

Автомобили фактически паркуются на тротуаре

Жителей Новосибирска не напугали запрещающие дорожные знаки возле здания Сибирского главного управления ЦБ — автомобилисты продолжают там парковаться. На ситуацию обратил внимание фотограф НГС Александр Ощепков.

— Знаков боялись ровно неделю, — отметил он.

Напомним, что возле здания Госбанка на протяжении долгого времени парковались машины — стихийная парковка появилась фактически на тротуаре.

В октябре власти решили бороться с проблемой и установили возле здания знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». Но, судя по всему, новосибирцев это не сильно пугает — количество автомобилей на тротуаре не уменьшилось.

ГАИ имеет право эвакуировать машины, припаркованные здесь

Как объяснял НГС руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, после установки знаков у Госавтоинспекции появились основания, чтобы штрафовать и даже эвакуировать машины, припаркованные в этой зоне.

Редакция отправила запрос в ГАИ с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал, что мэрия не смогла найти подрядчика, чтобы перекрыть стихийную парковку у Госбанка.

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Комментарии
16
Фабрегас
58 минут
Если видите машину в Новосибирске в обед в центре, то 1 из 3 авто наматывает круги в поиске парковки.
Директор Завода (Ржака)
1 час
Увезти все ведра эвакуатором на штрафстоянку в Ордынку
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