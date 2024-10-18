«Боялись ровно неделю»: новосибирцы продолжают парковаться возле здания Госбанка, несмотря на знаки

Автомобили фактически паркуются на тротуаре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирска не напугали запрещающие дорожные знаки возле здания Сибирского главного управления ЦБ — автомобилисты продолжают там парковаться. На ситуацию обратил внимание фотограф НГС Александр Ощепков.

— Знаков боялись ровно неделю, — отметил он.

Напомним, что возле здания Госбанка на протяжении долгого времени парковались машины — стихийная парковка появилась фактически на тротуаре.

В октябре власти решили бороться с проблемой и установили возле здания знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». Но, судя по всему, новосибирцев это не сильно пугает — количество автомобилей на тротуаре не уменьшилось.

ГАИ имеет право эвакуировать машины, припаркованные здесь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как объяснял НГС руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, после установки знаков у Госавтоинспекции появились основания, чтобы штрафовать и даже эвакуировать машины, припаркованные в этой зоне.

Редакция отправила запрос в ГАИ с просьбой прокомментировать ситуацию.