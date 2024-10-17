«Завтра ты здесь не работаешь»: начальник накричал на водителя маршрутки — агрессивное видео

В Новосибирске начальник накричал на водителя маршрутки №72 при пассажирах. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», конфликт произошёл сегодня. На записи слышно, как мужчина в грубой форме заявляет подчинённому, что он уволен.
По данным НГС, на видео был предприниматель Анатолий Кожанов, которому и принадлежат маршрутки. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил, что конфликт произошёл на фоне изменения маршрута из-за дорожных работ.
— Нам было приказано изменить схему движения в связи с дорожными работами на улице Технической, так как там разрыли водоканал и перекрыли дорогу. Позвонил диспетчер, сказал проконтролировать и все машины запустить по Волочаевской. А пассажирка обманула водителя: она сказала, что набрала мне и я дал добро всех везти по старой схеме движения. Я сам был на улице Коминтерна и контролировал. Я водителю навтыкал по полной программе в устной форме, потому что он нарушает моё предписание, которое поступило от вышестоящего руководства. Но люди же не понимают, что там не проехать, что там затор, — прокомментировал владелец маршрутного такси.
Анатолий Кожанов уточнил, что водитель не уволен и продолжает работать.
Конфликт сняли на видео.
— Ты сказал, что вниз довезёшь. У тебя кто начальник: я или девушка? Возвращайся на Волочаевскую, нас отслеживают! Завтра ты здесь не работаешь, — кричит мужчина на видео, используя ненормативную лексику.
Накануне в мэрии Новосибирска сообщили, что с 16 октября и «до особого распоряжения» маршрутное такси №72 меняет схему движения.
— На время проведения работ маршрутное такси № 72 будет ходить по измененной схеме в объезд закрытого участка улично-дорожной сети: в прямом и обратном направлениях — по проспекту Дзержинского, ул. Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, ул. Докучаева, ул. Биатлонной, — сказано в сообщении администрации.
Напомним, сегодня автомобиль проехал задним ходом по Димитровскому мосту — инцидент попал на видео.