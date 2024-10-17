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Автомобиль проехался задним ходом по Димитровскому мосту - видео

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Дороги и транспорт «Сильно опаздывал в аэропорт»: в Новосибирске автомобиль ехал задним ходом по Димитровскому мосту — видео

«Сильно опаздывал в аэропорт»: в Новосибирске автомобиль ехал задним ходом по Димитровскому мосту — видео

Машину заметили в пять утра

919
3 комментария

На видео попал Nissan Primera

В Новосибирске заметили автомобиль, который ехал в пять утра на Димитровском мосту задним ходом. Видео снял подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» сегодня, 17 октября.

— Водитель седана Nissan Primera так сильно опаздывал в аэропорт в 5 утра, что двигался в сторону левого берега по Димитровскому мосту задним ходом, — написали в телеграм-канале.

Автомобиль ехал в пять утра

Как рассказал корреспонденту НГС юрист Алексей Аржанников, движение задним ходом на перекрестках, на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, а также в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров и в местах остановок маршрутных транспортных средств запрещается пунктом 8.12 ПДД.

— Место, в котором запечатлён автомобиль на данном видео, указывает на то, что данный автомобиль долгое время движется таким образом, а значит, с высокой долей вероятности он допустил не менее одного нарушения запрета на движение задним ходом из пункта 8.12 ПДД, — добавил юрист.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

Если вам известно, кто был за рулем автомобиля, свяжитесь с редакцией НГС

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На прошлой неделе сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.

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Новосибирск ПДД Димитровский мост Автомобиль
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Комментарии
5
Гость
9 минут
Больше года не ездил по мостам....офигеть там ямы...
Гость
8 минут
Бред какой-то. В ту сторону то ничего не перегородили. Нарики опять по дорогам катаются
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