«Сильно опаздывал в аэропорт»: в Новосибирске автомобиль ехал задним ходом по Димитровскому мосту — видео

На видео попал Nissan Primera Источник: АСТ-54 Black / T.me











В Новосибирске заметили автомобиль, который ехал в пять утра на Димитровском мосту задним ходом. Видео снял подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» сегодня, 17 октября.

— Водитель седана Nissan Primera так сильно опаздывал в аэропорт в 5 утра, что двигался в сторону левого берега по Димитровскому мосту задним ходом, — написали в телеграм-канале.

Автомобиль ехал в пять утра Источник: АСТ-54 Black / T.me

Как рассказал корреспонденту НГС юрист Алексей Аржанников, движение задним ходом на перекрестках, на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, а также в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров и в местах остановок маршрутных транспортных средств запрещается пунктом 8.12 ПДД.

— Место, в котором запечатлён автомобиль на данном видео, указывает на то, что данный автомобиль долгое время движется таким образом, а значит, с высокой долей вероятности он допустил не менее одного нарушения запрета на движение задним ходом из пункта 8.12 ПДД, — добавил юрист.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.