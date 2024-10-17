Вместо бетонных блоков — конусы: что происходит на Димитровском мосту после тренспортного коллапса

В Новосибирске освобождают полосы на Димитровском мосту. Вчера, 16 октября, в этом месте собралась огромная пробка. Утром 17 октября движение на участке восстановилось.

По наблюдениям корреспондента НГС, на мосту уже открыли левую полосу, которая была перекрыта накануне для ремонта. А среднюю полосу, которую перекрыли еще в мае, оградили конусами. Сейчас рядом с местом работ стоит спецтехника. Рабочие убирают провод, который был нужен для питания ламп на ограждениях.