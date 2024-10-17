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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста Вместо бетонных блоков — конусы: что происходит на Димитровском мосту после тренспортного коллапса

Вместо бетонных блоков — конусы: что происходит на Димитровском мосту после тренспортного коллапса

В Новосибирске убирают ограждения на Димитровском мосту

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4 комментария

Среднюю полосу оградили конусами

В Новосибирске освобождают полосы на Димитровском мосту. Вчера, 16 октября, в этом месте собралась огромная пробка. Утром 17 октября движение на участке восстановилось.

По наблюдениям корреспондента НГС, на мосту уже открыли левую полосу, которая была перекрыта накануне для ремонта. А среднюю полосу, которую перекрыли еще в мае, оградили конусами. Сейчас рядом с местом работ стоит спецтехника. Рабочие убирают провод, который был нужен для питания ламп на ограждениях.

Сегодня проехать по мосту намного проще, чем накануне

Пробка собралась на въезде на мост

По данным 2ГИС, красными обозначен только небольшой участок моста в сторону правого берега. Пользователи отмечают, что они едут с нормальной скоростью.

Рабочие на месте убирают провод

Ранее в мэрии сообщали, что работы на средней полосе выполнили на 14%

Все полосы пообещали открыть на следующей неделе. Ремонт возобновят весной 2025 года

Новый уложенный асфальт будут снимать

О том, как Новосибирск переживал транспортный коллапс, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.

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Новосибирск Мост Димитровский мост Ремонт
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Комментарии
4
Картавый
8 минут
Китайцы бы за сутки сделали, а у них с мая только огорожено
gooliaff
7 минут
Ну, откроют все полосу - и все полосы будут стоять). Ничего не поменяется. У нас стало слишком много перемещений людей. И на личном, и на ОТ. Вчера жена с сыном ездила на автобусе к врачу в обед. В автобусе буквально на одной ноге стояли. Благо, ехать остановок 5-6. Куда все едут?
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