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Дороги и транспорт «Аваркомы в очередь выстроились»: шесть машин на аварийке собрались на Бугринском мосту — видео

«Аваркомы в очередь выстроились»: шесть машин на аварийке собрались на Бугринском мосту — видео

617
2 комментария

В ДТП точно участвовали два автомобиля

На Бугринском мосту Новосибирска около 22:30 собралось шесть автомобилей на аварийках, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Из них разбились как минимум два авто. Причастны ли остальные к ДТП — не уточняется.

Судя по опубликованным кадрам, Toyota Camry въехал в заднюю часть Honda Fit.

— Остальные, наверно, как обычно, встали посмотреть, — предположил причину скопления машин на мосту один из подписчиков.

— Аваркомы в очередь выстроились на оформление, — написал другой пользователь.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД для выяснения обстоятельств ДТП.

Раннее на дамбе ГЭС произошло жесткое ДТП. Седан Volkswagen Polo столкнулся с фурой.

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ДТП Авария Бугринский мост Новосибирск
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Комментарии
2
КОСТЯ ТАКСИСТ
27 минут
Это таксисты. В этом месте самый высокий кэф.
Гость
37 минут
А я дома сижу, торт жру. Ну и над этими ржу.
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