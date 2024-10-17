«Аваркомы в очередь выстроились»: шесть машин на аварийке собрались на Бугринском мосту — видео

На Бугринском мосту Новосибирска около 22:30 собралось шесть автомобилей на аварийках, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Из них разбились как минимум два авто. Причастны ли остальные к ДТП — не уточняется.
Судя по опубликованным кадрам, Toyota Camry въехал в заднюю часть Honda Fit.
— Остальные, наверно, как обычно, встали посмотреть, — предположил причину скопления машин на мосту один из подписчиков.
— Аваркомы в очередь выстроились на оформление, — написал другой пользователь.
Редакция НГС обратилась в пресс-службу МВД для выяснения обстоятельств ДТП.
Раннее на дамбе ГЭС произошло жесткое ДТП. Седан Volkswagen Polo столкнулся с фурой.