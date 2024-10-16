«Летучий голландец»: жители Новосибирска не смогли дождаться очередной автобус-призрак — на линии было 5 штук

Автобус ходит с Первомайки до вокзала «Новосибирск-Главный» Источник: Кирилл Кудряшов / 2ГИС











Жительница Новосибирска не смогла дождаться автобуса №21, хотя на картах поблизости с микрорайоном Весенний на линии их было пять штук.

Гневный пост местных жителей появился в группе «Весенний» микрорайон: новости, события, люди» в соцсети «ВКонтакте». Новосибирцы заявляют, что автобусы №21 на карте показываются регулярно, однако по факту дождаться их очень сложно.

— Решила эксперимент провести, самой смешно. Пропустила автобус и маршрутку, потому что из-за угла должен был выйти 21 автобус. Его как не было, так и нет. Посмеялась, — написала местная жительница Маргарита 15 октября.

Онлайн-карты часто показывают, что автобусов много, хотя на самом деле их нет Источник: «Весенний» микрорайон: новости, события, люди» / ВКонтакте











Люди в комментариях тоже отметили, что недовольны работой автобуса. Его в шутку уже называют «летучим голландцем».

Слова новосибирцев подтверждают отзывы на сайте справочного портала Kudikina: горожане массово жалуются на некорректное расписание и долгое ожидание автобуса. Негативные отзывы появляются почти каждый день.

Автобусы №21 курсируют по маршруту «Инская УМ-3 — Вокзал Новосибирск-Главный». Маршрут является муниципальным.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.