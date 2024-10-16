Стало известно, кто проводит работы на Димитровском мосту — с компанией еще не заключили контракт

Сотрудники укладывают асфальт на средней полосе, это временная мера, чтобы открыть движение Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Стало известно, кто сейчас проводит работы на Димитровском мосту. Компания пока не заключила контракт с мэрией, но уже вывела рабочих. Документ должны подписать сегодня.

Сегодня еще одну полосу на Димитровском мосту закрыли для движения, на объект вышли рабочие, но мэрия не разглашает от какой они компании. На одной из машин спецтехники журналисты НГС заметили название организации — «Автодорремонт Техно». В компании подтвердили, что их рабочие сейчас занимается укладкой асфальта.

— Сейчас проводим работы на Димитровском мосту, находимся в процессе заключения контракта. Наша задача — уложить асфальт, чтобы движение запустить в зимний период, — сообщил НГС представитель компании.

Руководитель МКУ «Гормост» Сергей Эпов заявил, что работы оцениваются в 20 миллионов рублей, компания сейчас закатает асфальт, а в следующем году разберет это покрытие и то некачественное, которое уложили на средней полосе.

Работы проводит «Автодорремонт Техно» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Автодорремонт Техно» образовано в 2006 году. Директор и учредитель компании — Илья Никитин. На конец 2023 года выручка организации составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 109 миллионов рублей. Компания в принципе специализируется на господрядах, за все время она заключила 47 контрактов на 1,2 миллиарда рублей. Например, организация ремонтировала участок Чуйского тракта за 246,2 миллиона рублей.

Илье Никитину также принадлежит «Дорстройфлот» с чистой прибылью на конец 2023 года в 274,3 миллиона рублей. Компании принадлежит асфальтобетонный завод. За все время компания заключила 197 контрактов на 15,2 миллиарда рублей.