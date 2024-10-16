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Дороги и транспорт «Вывернули весь бордюр»: при ремонте тротуаров вокруг Центрального парка внезапно нашли канализацию — фото

«Вывернули весь бордюр»: при ремонте тротуаров вокруг Центрального парка внезапно нашли канализацию — фото

В Новосибирске ремонту тротуаров вокруг Центрального парка помешала канализация

592
3 комментария

Так сейчас выглядит место работ

Тротуар вокруг Центрального парка должны закончить ремонтировать к 25 октября. Срок сдачи сдвинули на 10 дней из-за неожиданной находки. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

— Вывернули весь бордюр. Сейчас это всё лежит. И не всегда там есть рабочие люди, чтобы эту работу продолжать, — недоволен мэр Максим Кудрявцев.

Валерий Жарков, начальник управления автодорог мэрии Новосибирска, отметил, что закончить все работы должны были к 15 октября. Но работы затянулись.

— Кое-какие технические вопросы. Обнаружилась железобетонная канализация в зоне производства работ. Сейчас выясняем. Работы будем ускорять, — заверил Валерий Жарков.

В итоге закончить ремонт должны к 25 октября.

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Вчера мы объясняли, что делать, если громкие маты грузчиков и рев двигателя мешают спать, а днем по тротуару просто не пройти.

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Центральный парк Новосибирска Центральный парк Ремонт тротуаров Разрытие
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Комментарии
3
Zemb
9 минут
о, вот и ливневка нашлась.
Гость
7 минут
Надо департамент создать новый по обнаруженной внезапно канализации, всем выделить кабинеты , секретарш и мерседесы, назначить премии и награды и собрать совещание
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