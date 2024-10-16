«Вывернули весь бордюр»: при ремонте тротуаров вокруг Центрального парка внезапно нашли канализацию — фото

Тротуар вокруг Центрального парка должны закончить ремонтировать к 25 октября. Срок сдачи сдвинули на 10 дней из-за неожиданной находки. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.
— Вывернули весь бордюр. Сейчас это всё лежит. И не всегда там есть рабочие люди, чтобы эту работу продолжать, — недоволен мэр Максим Кудрявцев.
Валерий Жарков, начальник управления автодорог мэрии Новосибирска, отметил, что закончить все работы должны были к 15 октября. Но работы затянулись.
— Кое-какие технические вопросы. Обнаружилась железобетонная канализация в зоне производства работ. Сейчас выясняем. Работы будем ускорять, — заверил Валерий Жарков.
В итоге закончить ремонт должны к 25 октября.
Вчера мы объясняли, что делать, если громкие маты грузчиков и рев двигателя мешают спать, а днем по тротуару просто не пройти.