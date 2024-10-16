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Дороги и транспорт В Новосибирске водитель автобуса решил объехать пробку по встречке — видео

В Новосибирске водитель автобуса решил объехать пробку по встречке — видео

Водитель легковушки решил проучить автохама

874
11 комментариев

Судя по всему, водителю автобуса надоело стоять в пробке

Водитель автобуса №97 в Новосибирске решил объехать пробку по встречной полосе — один из автомобилистов решил его проучить. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент, по данным канала, произошёл 15 октября на улице Мясниковой. На дороге в тот момент образовался большой затор, а водитель автобуса, судя по всему, не захотел мириться с таким положением дел и решил объехать пробку по встречной полосе.

— Проучить автохама осмелился водитель хэтчбека Nissan Note — он не стал перестраиваться на правую полосу, а встал напротив общественного транспорта, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ситуация закончилась тем, что водитель автобуса просто объехал автомобилиста и продолжит движение по встречке.

НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции, но на момент написания материала ответа не поступило.

Автобусный маршрут №97 является муниципальным. Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, как автохамы разозлили новосибирцев наглой парковкой.

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Новосибирск Пробки Автобус Автомобили Автохам
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Комментарии
13
Zemb
7 минут
то есть быдлу без номеров по автобусной полосе объезжать можно, даже машины можно бросать на аварийке, а водителя автобуса нужно сразу к высшей мере???
Гость
21 минута
и правильно сделал..он везёт сотни пассажиров и должен укладываться в расписание. а интересы частников в личных машинах - вообще плевать
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