В Новосибирске водитель автобуса решил объехать пробку по встречке — видео

Судя по всему, водителю автобуса надоело стоять в пробке Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Водитель автобуса №97 в Новосибирске решил объехать пробку по встречной полосе — один из автомобилистов решил его проучить. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент, по данным канала, произошёл 15 октября на улице Мясниковой. На дороге в тот момент образовался большой затор, а водитель автобуса, судя по всему, не захотел мириться с таким положением дел и решил объехать пробку по встречной полосе.

— Проучить автохама осмелился водитель хэтчбека Nissan Note — он не стал перестраиваться на правую полосу, а встал напротив общественного транспорта, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Ситуация закончилась тем, что водитель автобуса просто объехал автомобилиста и продолжит движение по встречке.

НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции, но на момент написания материала ответа не поступило.

Автобусный маршрут №97 является муниципальным. Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.