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В Новосибирске собрались пробки в 9 баллов

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Дороги и транспорт «Пешком быстрее»: в Новосибирске собрались пробки в 9 баллов — где сложнее всего проехать

«Пешком быстрее»: в Новосибирске собрались пробки в 9 баллов — где сложнее всего проехать

На Красном проспекте образовался затор почти в 5 километров

3 801
44 комментария

Вечером на дорогах города собрались пробки

Вечером 10 октября Новосибирск сковали пробки. По информации сайта «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов.

Как сообщает сервис, движение затруднено как на левом, так и на правом берегу Новосибирска. Пробки образовались на улицах Нарымская, Дуси Ковальчук, Гоголя, Фрунзе и других. Затор в 4,5 километра собрался на Красном проспекте.

По данным сайта «Яндекс.Карты», в красный цвет окрасились улицы Ипподромская, Восход и другие

В красный цвет окрасился участок Вокзальной магистрали, проспект Димитрова, улицы Ипподромская, Восход, Большевистская. На левом берегу заторы наблюдаются на Ватутина, Станционной и других.

Пробки собрались в центре города

При этом 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска в 7 баллов. Пользователи сервиса сообщают о нескольких ДТП в городе.

— Пешком было бы быстрее пойти, — пишет один из пользователей сервиса.

— 200 м за 30 минут, — сообщает пользователь Сергей Бахтин.

В начале октября на Бердском шоссе собралась пробка в почти 10 километров. Там произошло ДТП.

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Комментарии
48
С левого берега
55 минут
Завтра 10 балов будет?
Живущий в Сибири
7 минут
О чём статейка-то? Что никогда такого не было? ...А, ну да -- гонорары же не пахнут...
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