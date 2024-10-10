«Пешком быстрее»: в Новосибирске собрались пробки в 9 баллов — где сложнее всего проехать

Вечером на дорогах города собрались пробки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 10 октября Новосибирск сковали пробки. По информации сайта «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов.

Как сообщает сервис, движение затруднено как на левом, так и на правом берегу Новосибирска. Пробки образовались на улицах Нарымская, Дуси Ковальчук, Гоголя, Фрунзе и других. Затор в 4,5 километра собрался на Красном проспекте.

По данным сайта «Яндекс.Карты», в красный цвет окрасились улицы Ипподромская, Восход и другие Источник: «Яндекс.Карты»











В красный цвет окрасился участок Вокзальной магистрали, проспект Димитрова, улицы Ипподромская, Восход, Большевистская. На левом берегу заторы наблюдаются на Ватутина, Станционной и других.

Пробки собрались в центре города Источник: 2ГИС











При этом 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска в 7 баллов. Пользователи сервиса сообщают о нескольких ДТП в городе.

— Пешком было бы быстрее пойти, — пишет один из пользователей сервиса.

— 200 м за 30 минут, — сообщает пользователь Сергей Бахтин.