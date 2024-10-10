«Пешком быстрее»: в Новосибирске собрались пробки в 9 баллов — где сложнее всего проехать

Вечером 10 октября Новосибирск сковали пробки. По информации сайта «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов.
Как сообщает сервис, движение затруднено как на левом, так и на правом берегу Новосибирска. Пробки образовались на улицах Нарымская, Дуси Ковальчук, Гоголя, Фрунзе и других. Затор в 4,5 километра собрался на Красном проспекте.
В красный цвет окрасился участок Вокзальной магистрали, проспект Димитрова, улицы Ипподромская, Восход, Большевистская. На левом берегу заторы наблюдаются на Ватутина, Станционной и других.
При этом 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах Новосибирска в 7 баллов. Пользователи сервиса сообщают о нескольких ДТП в городе.
— Пешком было бы быстрее пойти, — пишет один из пользователей сервиса.
— 200 м за 30 минут, — сообщает пользователь Сергей Бахтин.
В начале октября на Бердском шоссе собралась пробка в почти 10 километров. Там произошло ДТП.